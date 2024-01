Kaufen auf Pump: Teuerste Ratenkredite seit 15 Jahren

Denken Sie oder jemand in Ihrem persönlichen Umfeld daran, einen Ratenkredit aufzunehmen? Dann sollten Sie die Konditionen genau anschauen. Denn Ratenkredite sind seit der Zinswende Anfang 2022 erheblich teurer geworden: Ende November kosteten die Zinsen für Konsumentenkredite mit einer Laufzeit von 36 Monaten im Durchschnitt bereits 9,20 %.

Zum Vergleich: Anfang 2022 waren es nach Angaben des Verbraucherportals biallo.de noch um die 5,60 %. Damit hat sich diese Kreditform, mit der viele Bankkunden meist Anschaffungen wie Möbel oder Elektrogeräte finanzieren, um mehr als 64 % verteuert. Laut dem Biallo-Index sind Ratenkredite damit so teuer wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Dem Vergleichsportal Verivox zufolge ist es wegen der gestiegenen Zinsen nicht nur deutlich kostspieliger geworden, einen Kredit aufzunehmen. Die Banken setzen bei der Prüfung von Finanzierungsanfragen auch immer strengere Maßstäbe an, wie die vierteljährlichen Umfragen der Bundesbank zeigen. Deshalb sinken auch die Finanzierungsangebote von Banken für potenzielle Kreditnehmer. Dies gilt laut Verivox vor allem für Geringverdiener. Dazu zählt das Vergleichsportal Kunden mit einem Nettoverdienst bis zu 2.000 Euro.

Mittlerweile werden auch zunehmend kleine Alltagseinkäufe immer häufiger in Raten finanziert – vor allem von jungen Menschen.

»Buy now, pay later« ist »in« - aber gefährlich

»Buy now, pay later« ist »in«, wie eine neue Verivox-Umfrage zeigt. Demnach nutzen zwei Drittel aller Kunden spezialisierter Anbieter wie Klarna oder Paypal die Ratenfinanzierung für niedrige Einkaufssummen bis 500 Euro. Vor allem jüngere Menschen, in der Altersgruppe von 18 bis 39, zahlen über die Online-Bezahldienste per Rate. Damit nicht genug: Gut ein Fünftel der Kunden von Paypal und Klarna hat bereits sechs Mal oder öfter die Ratenfinanzierung des Anbieters genutzt. Jeder Zehnte hat dies sogar häufiger als zehnmal getan.

Banken bieten Ratenkredite in der Regel erst ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro an. Den Trend »Kaufe jetzt, zahle später« – und das auch bei kleineren Beträgen – bestätigt auch die Schufa. Einer Studie der Auskunftsdatei zufolge beliefen sich im Jahr 2022 insgesamt 42 % aller neu abgeschlossenen Finanzierungen auf Summen unter 1.000 Euro. Die Zahl dieser Kleinkredite stieg von 2 auf 3,8 Millionen, ein Plus von 90 %.