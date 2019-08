1. Sommerinterview bei Steuertipps

Von August bis Mitte September stellen wir Ihnen jeden Mittwoch eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Verlag vor. Heute gibt Ihnen Isabella Gérard aus dem Kundenservice Einblicke in ihre Arbeit.

Frau Gérard, welche Bereiche gehören zu Ihren Aufgaben bei der Akademischen Arbeitsgemeinschaft?

Ich bin schon knapp 23 Jahren bei der Akademischen Arbeitsgemeinschaft im Kundenservice tätig. Gerade in der Kommunikation mit den Kunden hat sich in dieser Zeit sehr viel verändert: Gehörten Anfang der 1990er-Jahre noch prall gefüllte Postkisten und papierhungrige Faxgeräte zur Tagesordnung, läuft heute der Schriftverkehr fast nur noch elektronisch per E-Mail oder Internet ab. So hat sich auch mein Aufgabenbereich natürlich stetig verändert und erweitert.

Zu meinen Aufgaben gehört im Privatkundenbereich neben der Beantwortung schriftlicher Kundenanfragen zu unseren Produkten und zu den Abonnements auch die Erstellung von Angeboten. Für den Bereich Buchhandel bin ich für die Aufnahme und Abwicklung der Bestellungen und sonstigen Kommunikation verantwortlich. Außerdem betreue und berate ich unsere Kunden im Segment Lohnsteuerhilfevereine , von der Beantwortung von Anfragen und der Erstellung von Angeboten bis hin zur laufenden Betreuung. Auch an der Entwicklung neuer Service-Angebote für unsere Kunden arbeite ich mit.

Was mögen Sie an Ihrem Beruf am liebsten?

Ich bin ein kommunikationsfreudiger Mensch. Daher mag ich den täglichen Umgang und Kontakt mit unseren Kunden sehr. Egal ob schriftlich oder telefonisch – es ist schön, die abwechslungsreichen Anliegen und Fragen unserer Kunden zu deren Zufriedenheit beantworten zu können. Wir arbeiten bei der Akademischen Arbeitsgemeinschaft übergreifend in verschiedenen Teams – Produktentwicklung, Produktmanagement, Kundenservice und viele mehr. Diese gute Zusammenarbeit über die Abteilungen hinweg führt seit Jahren zum großen Erfolg unserer Produkte.

Welche sind die häufigsten Fragen und Anliegen, die an Sie herangetragen werden?

Natürlich gibt es viele alltägliche Fragestellungen und Problemchen , mit denen sich unsere Kunden melden. Sei es ein Umzug mit Adressänderung, der Wechsel der Bankverbindung oder eine Lieferung, die noch nicht angekommen ist. Das ist natürlich Routine, doch gerade hier ist es schön, wenn ich den Kunden schnell weiterhelfen kann.

Zu meinem täglichen Tätigkeitsfeld gehören auch produktbezogene Beratungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Das ist oft wirklich spannend, wenn Kunden oder Interessenten von ihren Lebensumständen berichten, und ich ihnen dann das richtige Produkt empfehlen kann. Natürlich gibt es auch immer wieder technische Produktfragen und Redaktionsanfragen, die ich dann an unseren Software-Support oder an die entsprechende Redaktion weiterleite.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade bei der Arbeit sind?

In meiner Freizeit lese ich sehr gerne Krimis. Und ich beschäftige mich gerne mit Politik. Als weiteres Hobby koche ich für mein Leben gerne. Auch Sport und Bewegung kommen nicht zu kurz, im Sommer spiele ich regelmäßig Golf und besuche ganzjährig ein Fitness-Studio, dort ist Spinning mein klarer Favorit.

Haben Sie ein Lebensmotto, das Sie mit unseren Lesern teilen möchten?