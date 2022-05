Unfallrisiko Servierwagen: Wer haftet für Zusammenprall?

Haben Sie – wie der Autor dieses Textes – Knie- und Hüftbeschwerden? Und fliegen Sie auch dann und wann? Dann kennen Sie bestimmt auch folgende Situation: Immer wieder strecken Sie – je nachdem, ob Sie den linken oder rechten Korridorplatz gebucht haben (Korridor ist bei Beinbeschwerden sozusagen Pflicht) – Ihr rechtes oder linkes Bein etwas aus. Und dann achten Sie möglichst auf den heranrollenden Servier- und Verkaufswagen, der exakt so abgemessen ist, dass er genau in den Gang passt.

Aber was passiert, wenn es dann doch zu einem Zusammenstoß von Servierwagen und Knie kommt? Genau darum ging es in einem Fall, über den das Oberlandesgericht Celle zu entscheiden hatte (Az. 11 W 1/20).

Streng genommen ging es in Celle zunächst gar nicht um eine Entscheidung über Schadensersatz, sondern darum, ob einer Frau, die durch einen Servierwagen während eines Flugs von Singapur nach München am linken Knie verletzt worden war, Prozesskostenhilfe für eine Schadensersatzklage gegen die Airline zustand. Diese Prozesskostenhilfe wurde vom OLG bewilligt – was grundsätzlich für die Entscheidung in der Hauptsache ein gutes Zeichen ist.

Die Vorinstanz hatte die Gewährung von Prozesskostenhilfe abgelehnt, weil es sich nicht um einen luftfahrttypischen Unfall gehandelt habe. Mit anderen Worten: Der Unfall hätte überall passieren können, also hafte die Airline keinesfalls. Das OLG meinte dagegen, es sei sehr fraglich, ob Airlines nur bei luftfahrttypischen Unfällen hafteten, doch selbst wenn man dies unterstelle: Im verhandelten Fall bestehe ein spezifischer innerer Zusammenhang zwischen der Schadensursache und dem Betrieb des Luftfahrzeugs. Die meisten Flugzeuge seien eben – um möglichst viele Passagiere befördern zu können – so eingerichtet, dass die Gänge zwischen den Sitzen schmal seien und der Servierwagen gerade so durch den Korridor bugsiert werden könne. Genau das sei die Ursache des Unfalls im verhandelten Fall.