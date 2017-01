Unfall auf dem Weg zur Arbeit: Werbungskosten

Unfallkosten sind als Werbungskosten abziehbar, wenn sich der Unfall auf einer beruflich veranlassten Fahrt ereignet hat.

Unfallkosten, die bei Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte, auf Heimfahrten bei doppelter Haushaltsführung oder bei einem beruflich bedingten Umzug entstehen, sind neben der Entfernungspauschale als außergewöhnliche Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Werbungskosten absetzbar. An diese Vorgabe muss sich Ihr Finanzamt halten – weisen Sie ggf. auf das BMF-Schreiben vom 31.8.2009, veröffentlicht im BStBl. 2009 I S. 891 Tz. 4, hin.

Der Finanzbeamte darf Unfallkosten, die auf dem Weg zur regelmäßigen Arbeitsstätte entstanden sind, nicht unter Hinweis auf Finanzgerichtsurteile ablehnen nach Auffassung einiger Finanzgerichte sollen Unfallkosten bereits mit der Entfernungspauschale abgegolten und deshalb nicht zusätzlich absetzbar sein).

Ob Sie mit dem Auto, mit dem Fahrrad, dem Mofa, Motorrad oder zu Fuß unterwegs waren, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass Sie beruflich unterwegs waren.

Was ist absetzbar?

Absetzbar sind alle Aufwendungen, die Ihnen im Zusammenhang mit einem Unfall auf beruflicher Fahrt entstehen, soweit sie nicht erstattet werden. Die Kosten werden nicht etwa anteilig gekürzt, weil der Wagen auch privat genutzt wird. Andererseits können Sie auf privater Fahrt entstandene Unfallschäden nicht mit dem beruflichen Nutzungsanteil absetzen.

Absetzbar sind also zum Beispiel:

die tatsächlichen Reparaturkosten; ein Abzug von geschätzten Kosten auf Gutachtenbasis ist nicht möglich,

Aufwendungen für Sachverständige, Anwalt, Gericht usw.

Selbstbeteiligung bei der Vollkasko- und Teilkaskoversicherung,

Schadensersatzzahlungen für Fremdschäden,

Kosten für einen Mietwagen während der Reparaturzeit,

Unfallnebenkosten wie Taxifahrten vom und zum Unfallort, Fahrten zur Werkstatt, Fahrten zum Rechtsanwalt, Gutachter und Gericht, Kosten für das Abschleppen und Bergen des Unfallfahrzeugs, Standgeld, Aufwendungen für Telefon, Schriftverkehr, Feuerwehr und Rettungsdienste, Abmelden des beschädigten Fahrzeugs, Trinkgelder für die Helfer bei der Bergung des Fahrzeugs usw.,

Schuldzinsen für einen Kredit zur Finanzierung der Unfallkosten,

Krankheitskosten, also beispielsweise Zuzahlungen in der Apotheke, für Massagen, für Fahrten zum Arzt und ins Krankenhaus u.Ä.

Wo werden die Kosten in der Steuererklärung eingetragen?

Ihre abzugsfähigen Unfallkosten tragen Sie in der Steuererklärung in einer Zeile unter Weitere Werbungskosten/Sonstiges ... auf Seite 2 der Anlage N ein. Ihre Kosten ermitteln Sie am besten in einer gesonderten Aufstellung, die Sie beifügen.

Mit diesem Mustervordruck machen Sie Unfallkosten einfach und vollständig in der Steuererklärung geltend! (Hinweis: Der Mustervordruck wurde für Selbstständige erstellt, ist aber natürlich auch für Arbeitnehmer anwendbar.)

Unfallbedingte Ausgaben müssen Sie in der Steuererklärung des Jahres angeben, in dem Sie diese bezahlt haben. Das kann das Unfalljahr sein oder auch das Folgejahr.

Was Sie außerdem noch wissen sollten: