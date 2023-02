Gesetzliche Rentenversicherung: Wer kann wann in Rente gehen?

2023 gibt es planmäßig weitere Schritte hin zur »Rente mit 67«. Wer kann im nächsten Jahr wann in Rente gehen? Der aktuelle Stand für Regelaltersrente, langjährige und besonders langjährig Versicherte sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung.

Inhalt

Regelaltersrente

Die reguläre Altersrente können fast alle erhalten, die irgendwann einmal in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren. Dafür reichen nämlich fünf Versicherungsjahre.

Das reguläre Rentenalter steigt 2023 um einen weiteren Monat an. Für den Jahrgang 1957 liegt es bei 65 Jahren und elf Monaten. Wer 1957 geboren ist und noch kein Altersruhegeld bezieht, kann damit im Laufe des Jahres 2023 regulär in Rente gehen. Wenn Sie z.B. am 2.3.1957 auf die Welt kamen, erreichen Sie im Februar 2023 das reguläre Rentenalter. Im Folgemonat, also im März 2023, bekommen Sie dann – auf Antrag – zum ersten Mal die Regelaltersrente ausgezahlt, die Zahlung erfolgt am Ende des Monats.

Für den Jahrgang 1958 liegt die reguläre Altersgrenze dann bei genau 66 Jahren. Danach steigt sie Schritt für Schritt um zwei Monate für jeden jüngeren Jahrgang an. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann die reguläre Altersrente erst ab 67 Jahren erhalten, bzw. genauer gesagt: ab dem Monat, der dem 67. Geburtstag folgt. Lediglich wenn Sie am Monatsersten geboren wurden, erhalten Sie die Rente bereits in dem Monat, in dem Sie das »passende« Alter erreicht haben.

Die gesetzliche Rente erhalten Sie nicht automatisch, wenn Sie das »passende« Alter erreicht haben, sondern nur auf Antrag. Beantragen sollten Sie die Rente am besten spätestens drei Monate vor dem beabsichtigten Renteneintritt.

Wenn Sie noch nicht auf die für die reguläre Altersrente verlangten fünf Versicherungsjahre kommen, können Sie Ihr Versicherungskonto auch mit freiwilligen Beiträgen auffüllen. Interessant sein kann das u.a. für Beamte, die zu Beginn ihres Berufslebens sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Betroffene sollten sich vor der Einzahlung in die Rentenkasse allerdings informieren, welche Folgen ein Rentenbezug für ihre Beamtenpension hat.