Investieren in grüne Bundesanleihen: So geht's

Grüne Bundeswertpapiere sind in verschiedenen Laufzeiten erhältlich, die aktuell von fünf bis maximal 30 Jahren reichen. Mit den Emissionserlösen werden gezielt umwelt- und klimafreundliche Projekte in Bereichen wie Verkehr, erneuerbare Energien oder Forschung finanziert.

Grüne Bundesanleihen werden an Börsen wie Stuttgart, Frankfurt oder elektronisch gehandelt. Sie bieten Flexibilität, weil sie in konventionelle Anleihen umtauschbar sind. Die Rendite hängt vom Kaufkurs, Kupon und Restlaufzeit ab. Beim Kauf unter 100% sind Kursgewinne möglich, über 100% drohen Verluste. Die KfW bietet ebenfalls grüne Anleihen. Festgeld ist meist weniger flexibel, aber ohne Kursschwankungen. Beim Kauf von Anleihen sind Gebühren und Spreads wichtig. Mit Tabelle: Überblick über aktuelle grüne Anleihen.

Wo werden grüne Anleihen gehandelt? Die erste grüne Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren (ISIN: DE0001030708) wurde erstmals am 4.9.2020 emittiert, mit Laufzeit bis 15.8.2030. Neu emittierte Anleihen werden regelmäßig angeboten und können ohne Mindestanlagesumme gehandelt werden. Sie sind an Börsen wie der Stuttgarter Börse, der Frankfurter Wertpapierbörse oder über elektronische Plattformen wie Tradegate verfügbar. Ein zentrales Merkmal ist die Möglichkeit, grüne Anleihen jederzeit in konventionelle Zwillingsanleihen umzutauschen. Dies bietet Flexibilität und sichert die Liquidität der Papiere, da ihr Kurs eng an den der konventionellen Zwillingsanleihe gekoppelt bleibt.

Grüne Bundesanleihen: Rendite Die Rendite grüner Bundesanleihen hängt von Faktoren wie dem Kaufkurs, der Restlaufzeit und dem Zinskupon ab. Ältere Anleihen, wie die erste grüne Bundesanleihe, haben oft einen Kupon von 0% und werden derzeit unter ihrem Nennwert gehandelt. Dies ist eine Folge der gestiegenen Kapitalmarktzinsen, die den Kurs bestehender Anleihen sinken lassen. Wer solche Papiere zu einem Kurs unter 100% erwirbt und bis zur Fälligkeit hält, kann von Kursgewinnen profitieren, da der Bund den Nennwert (z.B. 5.000 Euro oder 10.000 Euro) vollständig zurückzahlt. Entscheidend für einen Vergleich ist die Rendite bis zur Fälligkeit, die sowohl den Kupon als auch eventuelle Kursgewinne oder -verluste berücksichtigt.

Allerdings gilt auch das Umgekehrte: Wer eine Anleihe zu einem Kurs über 100% kauft, muss bei Fälligkeit mit Kursverlusten rechnen, sofern er die Anleihe bis dahin hält. Die gleichen Prinzipien gelten ebenso für grüne Anleihen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Diese zählt zu den größten Emittenten von Green Bonds weltweit und informiert detailliert über die Verwendung der Mittel sowie deren Wirkung. Auf den Webseiten der Deutschen Finanzagentur (www.deutsche-finanzagentur.de) und der KfW (www.kfw.de) erfahren Anleger, welche grünen Anleihen derzeit im Umlauf sind und gehandelt werden.

Anleihe oder Festgeld: Was ist besser? Vor dem Kauf sollte gut überlegt werden, ob Festgeld eine bessere Alternative ist. Die Vor- und Nachteile im Vergleich: Überdurchschnittlich hohe Zinsen für Festgeld gibt es meist nur bei kleineren Privatbanken. Bei den Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken, die für viele Kunden nach wie vor ihre Hausbank mit Girokonto sind, liegen die Zinsen für Festgeld sogar häufig deutlich unter den Top-Angeboten. Dann sind die Anleiherenditen oft höher.

Unter den Top-Festgeldanbietern finden sich häufig ausländische Banken, die nicht der deutschen Einlagensicherung unterliegen. Sparer müssen also sehr genau prüfen, welcher Einlagenschutz für ihr Erspartes gilt und welcher Bank sie ihr Festgeld anvertrauen. Anders bei den Bundeswertpapieren: Als Schuldner genießt die Bundesrepublik Deutschland trotz der aktuell schwachen Wirtschaftsentwicklung weiterhin einen sehr guten Ruf bei großen Investoren. Schließlich steht hinter dem deutschen Staat als Schuldner die Wirtschaftskraft der größten Volkswirtschaft Europas mit ihren Steuereinnahmen und Vermögenswerten.

Aus Festgeld kommt man als Anleger nicht vorzeitig raus. Das Geld ist bis zur Fälligkeit nicht verfügbar. Bundeswertpapiere können hingegen jederzeit über die Börse verkauft werden, zum Beispiel wenn man auf einmal unerwartet Geld braucht.

Beim Festgeld gibt es das eingesetzte Kapital immer eins zu eins am Ende der Laufzeit zurück. Es gibt keine Kursschwankungen, weil Festgeld nicht an der Börse gehandelt wird. Anders bei den Anleihen: Anleger müssen damit leben können, dass es während der Laufzeit mit den Kursen auch einmal steil bergab gehen kann, so wie 2022, als die globalen Anleiheindizes vorübergehend bis zu 20% nachgaben. Das muss aber nicht stören, wenn man die Papiere bis zur Fälligkeit sowieso behalten wollen. Auch interessant: Vergleich: Geldmarktfonds oder Tagesgeld – was ist besser? Was sind Turbo-Zertifikate und Knock-Out-Optionsscheine? Aktien kaufen: 5 Tipps für Einsteiger Geldanlage: Lohnen sich Goldmünzen als Wertanlage? Wie funktioniert die Einlagensicherung? Was sind Europäische Green Bonds?

Kauf & Verkauf von Bundeswertpapieren: Darauf muss man achten Beim Kauf und Verkauf von Bundeswertpapieren vor der Fälligkeit sollten Anleger unbedingt auf die Kosten achten. Normalerweise sind die Kaufspesen nicht höher als beim Kauf von Aktien. Meist fällt eine Grundgebühr an, zuzüglich eines prozentualen Anteils vom bezahlten Kurswert. Diese Gebühren variieren je nach Bank und betragen häufig 0,5% des Kurswerts als Orderprovision, zusätzlich zu einer festen Gebühr, die beispielsweise 20 Euro betragen kann. Diese Kosten sollte man sich unbedingt vorher anschauen. Denn bei einem geringen Anlagebetrag von beispielsweise 1.000 Euro und einer hohen Grundgebühr könnten die Kosten einen größeren Teil der Rendite aufzehren. Beispiel: Angenommen, die Ordergebühr beträgt pauschal 20 Euro. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro und einer jährlichen Rendite von 2,3% (entspricht 23 Euro) würde die Gebühr fast den gesamten Ertrag des ersten Jahres aufzehren. Die effektive Rendite für dieses Jahr würde auf 0,3% sinken. Anders sieht es bei größeren Anlagesummen aus: Bei einem Betrag von 10.000 Euro könnte die Rendite durch dieselbe Gebühr nur um etwa 0,2 Prozentpunkte sinken – ein vertretbarer Verlust, wenn es gute Gründe für den Anleihenkauf gibt. Ebenfalls wichtig ist der Blick auf die Kurse beim Handel mit Bundeswertpapieren. Es gibt den Briefkurs, den man beim Kauf bezahlt, und den Geldkurs, den man beim Verkauf erhält. Der Briefkurs liegt in der Regel höher als der Geldkurs, da Verkäufer einen höheren Preis erzielen möchten als Käufer bereit sind zu zahlen. Die Differenz zwischen diesen beiden Kursen wird als Geld-Brief-Spanne (Spread) bezeichnet. Bei Bundeswertpapieren, die als äußerst liquide gelten und häufig gehandelt werden, sollte dieser Spread minimal sein. Ein geringer Spread bedeutet geringere Transaktionskosten und ist ein Zeichen für einen effizienten Markt.

Grüne Anleihen: ISIN & Übersicht Die folgende Tabelle hilft dabei, grüne Anleihen des Bundes und der KfW leichter zu finden. Die Kurse und Renditen dürften sich seit unserer Recherche geändert haben, geben aber eine Orientierung, was für Anleger drin oder nicht drin ist. Grüne Bundesanleihen: Übersicht ISIN Fälligkeit Kupon in % Kurs* in Euro Rendite* in % Umlaufendes Volumen in Mrd. Euro Bund/g 2020/30 DE0001030708 15.08.2030 0,00 89,73 2,25 11,0 Bund/g 2021/31 DE0001030732 15.08.2031 0,00 87,3 2,34 9,5 Bund/g 2021/50 DE0001030724 15.08.2050 0,00 45,38 3,23 12,8 Bund/g 2023/33 DE000BU3Z005 15.02.2033 2,30 98,66 2,50 12,0 Bund/g 2023/53 DE0001030757 15.08.2053 1,80 73,67 3,25 12,0 Bundesobligation/g DE0001030716 10.10.2025 0,00 99,96 1,84 8,5 Bundesobligation/g DE0001030740 15.10.2027 1,30% 98,66 1,98 9,0 Bundesobligation/g DE000BU35025 12.04.2029 2,10 99,83 2,15 6,5 Grüne KFW-Anleihen: Übersicht ISIN Fälligkeit Kupon in % Kurs* in Euro Rendite* in % Umlaufendes Volumen in Mrd. Euro KFW Green Bond 2024/29 XS2887903966 04.10.2029 2,38 99,825 2,43 4,0 KFW Green Bond 2024/32 XS2816013937 31.03.2032 2,88 101,18 2,70 7,0 KFW Green Bond 2023/31 XS2698047771 24.03.2031 3,25 103,4 2,59 3,0 KFW Green Bond 2023/30 XS2626288760 15.05.2030 2,75 101,32 2,45 3,0 KFW Green Bond 2023/33 XS2586942448 14.02.2033 2,75 99,99 2,78 3,0 Deutsche Finanzagentur, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) * Börse Frankfurt; keine Anlageempfehlung, ohne Gewähr

