Aktien kaufen: 5 Tipps für Einsteiger

Wie investiert man erfolgreich in Aktien und welche Faktoren sollte man bei der Entwicklung einer Aktienanlagestrategie berücksichtigen? Wir haben fünf wichtige Tipps für Aktien-Einsteiger.

Inhalt

Was bedeuten Bulle und Bär?

Die wichtigsten Tiere an der Börse sind der Bulle und der Bär. Sie stehen für steigende und fallende Kurse:

Der Bulle symbolisiert einen Bullenmarkt oder eine Hausse, eine Phase langfristig steigender Aktienkurse. Die Symbolik des Bullen, der mit seinen Hörnern nach oben stößt, steht für die Aufwärtsbewegung der Kurse.

Der Bär repräsentiert einen Bärenmarkt oder eine Baisse, eine Periode fallender Kurse. Der Bär schlägt mit seinen Pranken von oben nach unten, was sinkende Kurse symbolisiert.

Wie die beiden Tiere an die Börse kamen, ist nicht sicher. Eine heute sehr gängige Erklärung beruft sich auf das unterschiedliche Kampfverhalten der beiden Tiere bei Schaukämpfen, die im 17. Jahrhundert in der Nähe der Londoner Börse stattgefunden haben sollen, schreibt die Börse Frankfurt.

Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse, die wir hier im Titelbild zeigen, hat der Künstler Reinhard Dachlauer 1988 im Auftrag der Stadt Frankfurt/Main gefertigt. Eine der bekanntesten Bullen steht in der Nähe der New Yorker Börse (New York Stock Exchange, NYSE) an der Wallstreet. Er sieht (schreibt die Börse Frankfurt) deutlich aggressiver aus als sein bronzener Kollege in Frankfurt.