Neue Grundsteuerbescheide: Was Eigentümer jetzt wissen müssen

Die Grundsteuerreform steht kurz vor ihrem Abschluss, doch viele Eigentümer warten noch auf ihre neuen Grundsteuerbescheide. Diese Bescheide sind entscheidend, da sie die zukünftige Steuerlast festlegen. Trotz der bevorstehenden Einführung der neuen Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025 gibt es Verzögerungen beim Versand der Bescheide.

Auch viele andere Städte und Gemeinden kündigen an, dass die Bescheide zwischen Januar und Februar 2025 verschickt werden. Diese Verzögerungen sind teilweise darauf zurückzuführen, dass einige Städte ihren Hebesatz noch festlegen müssen.

Hessen kündigt den Versand der neuen Bescheide für Januar 2025 an.

Berlin zum Beispiel hat mit dem Versand bereits begonnen und will noch dieses Jahr alle neuen Grundsteuerbescheide verschicken.

Ab wann muss man die neue Grundsteuer bezahlen?

Die erste von vier jährlichen Grundsteuerzahlungen ist in der Regel am 15. Februar fällig. Aufgrund der Verzögerungen könnte dieser Termin in vielen Fällen knapp werden. Hamburg hat den Zahlungstermin bereits auf den 30. April verschoben.