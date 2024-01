Vermieter mit Neubauten ab 2023: Höhere Abschreibung nicht vergessen!

[ 16.09.2023, 06:45 Uhr ] Kann man auch bei einer Einzimmerwohnung »einen Teil der Wohnung« untervermieten? Ja, sagt der Bundesgerichtshof in einem Fall, in dem der Mieter während eines beruflich bedingten Auslandsaufenthalts persönliche Gegenstände in der Wohnung ließ, den Rest mehr