Bausparvertrag: Anspruch auf Wohnungsbauprämie prüfen & Antrag stellen

Ab dem Sparjahr 2021 erhalten mehr Bausparer eine höhere Wohnungsbauprämie!

Prüfen Sie in jedem Jahr, ob Sie die Einkommensgrenzen überschreiten oder nicht! Wegen hoher Werbungskosten (z.B. Umzug, doppelte Haushaltsführung) oder bei Familienzuwachs kann das zu versteuernde Einkommen in einem Jahr unter der Grenze liegen, auch wenn es in den vorangegangenen Jahren immer darüberlag.

Wird aufgrund eines geänderten Steuerbescheids die Einkommensgrenze unterschritten, können Sie innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des geänderten Bescheides die Prämie erstmalig oder erneut beantragen.