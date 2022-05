Pflegeheim: Abbuchungen für 2022 überprüfen

Seit Anfang 2022 haben Bewohner von Pflegeheimen ab Pflegegrad 2 Anspruch auf einen Extrazuschuss der Pflegekassen. Bei der Berechnung des Zuschusses steckt der Teufel im Detail. Deshalb gilt es, genau nachzurechnen.

Die Regelungen gelten nicht nur für diejenigen, die neu in ein Pflegeheim einziehen, sondern auch für diejenigen, die bereits vor 2022 im Heim lebten.

Wer zu Hause oder in einer Einrichtung des betreuten Wohnens gepflegt wird, hat hierauf keinen Anspruch. Der Zuschuss ist individuell unterschiedlich und hängt davon ab, wie lange die Betroffenen bereits stationär versorgt worden sind.

Ein Pflegeheim berechnet einem Bewohner einen Pflege-Eigenanteil in Höhe von 1.000,– €. Der Betroffene wird am 1.1.2022 bereits 40 Monate stationär versorgt. In diesem Fall gewährt die Pflegeversicherung dem Betroffenen einen weiteren Zuschuss von (70 % von 1.000,– € =) 700,– €. Die Eigenbeteiligung an den Pflegekosten sinkt auf 300,– €. Darüber hinaus muss der Betroffene weiterhin die vom Heim verlangten Hotel- und (anteiligen) Investitionskosten begleichen.

Wie wird die zurückgelegte Dauer der Heimpflege berechnet?

Es kommt darauf an, wie lange die Pflegebedürftigen insgesamt in einem Pflegeheim gelebt haben. Viele Betroffene haben in mehreren Heimen gelebt. Diese Zeiten sind zu addieren. Wie lange ein Heimbewohner bereits vorher in einer anderen Einrichtung gelebt hat, ist dem aktuellen Heim jedoch meist nicht bekannt.