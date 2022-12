Pflege zu Hause: Trotz Überbelastung verfallen viele Unterstützungsansprüche

Von den knapp 3,2 Millionen Pflegebedürftigen, die 2020 im Jahresschnitt zu Hause lebten, wurden 2,1 Millionen ausschließlich von Angehörigen gepflegt. Viele von diesen fühlen sich mehr als gestresst. Dabei hätten sie Anspruch auf Unterstützung.

Der Sozialverband VdK Deutschland e.V. hat im letzten Jahr 27.000 pflegende Angehörige befragt, Menschen also, die Verwandte, Freunde oder Bekannte in deren eigenen vier Wänden oder bei sich zu Hause gepflegt haben. Die Studie gibt einen umfassenden Einblick darüber, wer genau die pflegenden Angehörigen sind und welche Probleme sich bei der Pflege ergeben.

Die VDK-Studie zeigt,

→ dass 72 % der pflegenden Angehörigen Frauen sind, also rund 1,5 Millionen;

→ dass die Hälfte der Pflegenden einen Elternteil versorgt;

→ dass etwa jeder zweite Pflegende bereits im Rentenalter ist;

→ dass 63 % der Pflegenden selbst bereits körperliche Beschwerden haben;

→ dass 59 % wegen der Pflege ihre eigene Gesundheit vernachlässigen.

Besonders problematisch ist die Situation derjenigen, die einen dementen Angehörigen pflegen. Das trifft auf 30 % der Befragten zu. Die Betroffenen sind durch die Pflege stärker belastet und weniger widerstandsfähig.

Wie kann ich Entlastung bekommen?

Viele Befragte wünschen mehr von den bisher möglichen Entlastungsangeboten wie etwa der Tages- und Nachtpflege (61 %), der Kurzzeitpflege (77 %) oder der Verhinderungspflege (84 %). Allerdings werden die Leistungen überwiegend nicht in Anspruch genommen.

Das liegt zum einen daran, dass die entsprechenden Leistungsangebote schlicht ungenügend sind. Dies gilt zuvorderst für die Tagespflege. Daten der Pflegekassen zeigen, dass die Leistungsinanspruchnahme zunächst einmal der Angebotsstruktur folgt. Anders formuliert: Wo es kaum Tagespflegeangebote gibt, können diese auch nicht in Anspruch genommen werden. Umgekehrt gilt aber auch: In Regionen, in denen eine bessere Versorgung mit entsprechenden Angeboten vorhanden ist, sind die entsprechenden Einrichtungen auch oft ausgelastet und können die Nachfrage nicht bewältigen.