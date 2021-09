Am Steuertropf: Pflegekassen erhalten eine Milliarde Steuermittel

Das Finanzministerium sichert kurzfristig eine Milliarde Euro zu, um die soziale Pflegeversicherung vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Grund sind pandemiebedingte Mehrausgaben. Diese könnten sogar auf fünf Milliarden Euro steigen.

Das Bundesfinanzministerium warnt in einem zweiseitigen Schreiben an den Haushaltsausschuss des Bundestags vor der Zahlungsunfähigkeit der Pflegeversicherung. Staatssekretärin Bettina Hagedorn (SPD) schreibt darin, "zur Liquiditätssicherung der sozialen Pflegeversicherung [sei] spätestens Anfang Oktober 2021 eine Zahlung von Bundesmitteln in Höhe von einer Milliarde Euro an die soziale Pflegeversicherung notwendig". Das berichtete am Freitag (24.9.) zuerst die "Bild"-Zeitung.

Grund seien pandemiebedingte Mehrkosten. Die Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hätten Pflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, verschärfte Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um eine Infektion der Pflegebedürftigen sowie der Pflegekräfte zu verhindern. Diese Mehrkosten würden nicht durch den bisherigen Beitragssatz zur Pflegeversicherung abgedeckt, wie es in dem Dokument heißt. Folge: ein finanzielles Loch in der Pflegekasse.

Durch die Überweisung der Steuermittel werde eine sonst drohende Zahlungsunfähigkeit vermieden und der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung im Jahr 2021 konstant gehalten, heißt es in Hagedorns Schreiben.

Pflegeleistungen nicht gefährdet Pflegebedürftige müssen trotz der hohen Corona-Kosten keine Sorge haben, dass ihre Pflegeleistungen nicht mehr von der Pflegekasse bezahlt werden würden. Laut Bundesgesundheitsministerium sei der Milliardenzuschuss bereits im "Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung" enthalten, das im Juni 2021 beschlossen worden war. Bereits am 5. Oktober soll die soziale Pflegeversicherung einen Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro erhalten, um eine Insolvenz der Pflegekassen abzuwenden. Das gehe aus einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervor, wie das "Handelsblatt" am Freitag berichtet. Die "unvorhergesehenen pandemiebedingten Mehraufwendungen" könnten nicht vollständig im Rahmen des geltenden Beitragssatzes bis Ende dieses Jahres finanziert werden, heißt es in der Begründung. "Zur Liquiditätssicherung der Pflegekassen ist daher die Gewährung von Bundesmitteln an die soziale Pflegeversicherung notwendig", zitiert das "Handelsblatt".