24-Stunden-Pflege: Arbeitsrecht beachten

Die 24-Stunden-Pflege, auch Live-In-Pflege genannt, wird häufig von Rumäninnen und Bulgarinnen geleistet. Die Arbeitszeiten sind dabei so zu regeln wie in Krankenhäusern und bei der Feuerwehr.

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sind schon länger arbeitsrechtliche Streitthemen. Bislang geht es dabei beispielsweise um Feuerwehrleute oder Krankenhausärzte.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die entsprechenden Regeln auf den Bereich der Pflege in Privathaushalten angewendet – auf eine Branche, die durch überlange Arbeitszeiten und niedrige Entlohnung geprägt ist, vor allem bei der 24-Stunden-Pflege.

In der Branche für private Langzeitpflege arbeiten schätzungsweise 300.000 bis 600.000 Frauen aus Ost- und Mitteleuropa. Sie übernehmen Arbeiten im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von älteren Personen.

Das gilt auch dann, wenn es sich um Schwarzarbeit handelt, denn auch illegal beschäftigte Arbeitnehmer haben arbeitsrechtliche Ansprüche, die sie einklagen können. Dazu gehört dann auch der Lohn für Bereitschaftsdienst. Ein solcher kann – so das Bundesarbeitsgericht – "darin bestehen, dass die Betreuungskraft im Haushalt der zu betreuenden Person wohnen muss und grundsätzlich verpflichtet ist, zu allen Tag- und Nachtstunden bei Bedarf Arbeit zu leisten".

Das BAG befand: Der gesetzliche Mindestlohn steht den Betroffenen auch in der Zeit zu, in der sie sich im Haushalt für einen Pflegeeinsatz bereithalten müssen (Urteil vom 24.6.2021, Az. 5 AZR 505/20).

Was muss im Arbeitsvertrag stehen?

Im vor dem BAG verhandelten Fall hatte die Agentur mit der Pflegekraft per Arbeitsvertrag eine Arbeitszeit von 30 Stunden wöchentlich vereinbart, wobei Samstag und Sonntag arbeitsfrei sein sollten. Dafür erhielt die Betroffene monatlich 950,– €. Sie wohnte bei der gepflegten Person, verrichtete dort Haushaltstätigkeiten (wie Einkaufen, Kochen, Putzen etc.), war für eine "pflegerische Grundversorgung" (wie Hilfe bei der Hygiene, beim Ankleiden etc.) und für "soziale Aufgaben" (z. B. Gesellschaft leisten, Ansprache, gemeinsame Interessenverfolgung) zuständig. Ein Pflegedienst war nicht zusätzlich eingeschaltet.

Die Pflegekraft erhob 2018 unter Berufung auf das Mindestlohngesetz Klage und verlangte weitere Vergütung. Sie erklärte, rund um die Uhr gearbeitet zu haben oder in Bereitschaft gewesen zu sein. Selbst nachts habe die Tür zu ihrem Zimmer offen bleiben müssen, damit sie auf Rufen der zu betreuenden Person dieser – etwa zum Gang auf die Toilette – Hilfe habe leisten können.

Insgesamt beliefen sich ihre Forderungen auf knapp 36.000,– € zusätzliches Arbeitsentgelt. Berechnungsgrundlage dafür war eine tägliche Arbeitszeit von 21 Stunden und der gesetzliche Mindestlohn.