12. Mai: Heute ist der Internationale Tag der Pflege / der Pflegenden

Der Internationale Tag der Pflege (auch: Tag der Pflegenden, früher: Internationaler Tag der Krankenschwestern, englisch: International Nurses Day) wird jedes Jahr am 12. Mai begangen und erinnert an den Geburtstag von Florence Nightingale. Wir nehmen den Tag zum Anlass, um über das Thema Pflegebonus zu sprechen und darüber, welche Hilfen Pflegenden zustehen, die privat Angehörige oder Freunde pflegen.

Während der Corona-Pandemie erfahren Pflegende viel Aufmerksamkeit, Anerkennung und Wertschätzung. Natürlich wissen auch wir, dass man sich von Applaus nichts kaufen kann und natürlich lesen auch wir von Berichten, in denen zum Beispiel Notfallsanitäter im Einsatz beschimpft oder sogar tätlich angegriffen werden. Es ist längst nicht alles gut rund um das Thema Pflege und Pflegende, das darf nicht verschwiegen werden.

Aber es gibt auch Positives oder wenigstens Ermutigendes zu berichten.

Die Corona-Prämie für Pflegekräfte (die leider nicht von allen Arbeitgebern gezahlt wird), beträgt bis zu 1.500 Euro. Sie kann an Intensivpfleger, Krankenpfleger und Krankenschwestern, aber auch an Reinigungskräfte in Krankenhäusern und Kliniken ausgezahlt werden. Grundsätzlich gilt dabei, dass die Krankenhäuser besonders belastete Beschäftigte benennen und dann die Auszahlung der Prämie an diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter koordinieren.

Voraussetzung für die steuerfreie Auszahlung ist, dass die Sonderzahlung tatsächlich zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Eine Entgeltumwandlung, also die steuerfreie Auszahlung eines Teils des normalen Gehalts, ist nicht erlaubt.

Wichtig: Die Fristverlängerung bedeutet nicht, dass Prämie in Höhe von maximal 1.500 Euro mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden kann!

Die steuerfreie Auszahlung der Corona-Prämie ist gesetzlich geregelt in § 3 Nr. 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG). Dort steht –Stand heute – noch der 30. Juni 2021 als letztmöglicher Auszahlungstermin.

Die Britin Florence Nightingale wurde am 12. Mai 1820 in Florenz geboren. Sie war (u.a.) Krankenschwester und gilt als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege und einflussreiche Reformerin des Sanitätswesens und der Gesundheitsfürsorge in Großbritannien und Britisch-Indien.

Nightingale vertrat die Ansicht, dass es neben dem ärztlichen Wissen ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben sollte, und vertrat dies auch in ihren Schriften zur Krankenpflege, die als Gründungsschriften der Pflegetheorie gelten. Unter anderem beschäftigte sie sich darin mit den Auswirkungen der Umgebung auf die Gesundheit (Quelle: wikipedia)

Der Internationale Tag der Pflege wird auch mit Forderungen an die Politik nach einer Verbesserung der Pflegesituation verbunden und steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. 2021 lautet das Motto des International Nurses Day: »Nurses: A Voice to Lead – A vision for future healthcare«.

