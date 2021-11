Private Krankenversicherung: Für wen bietet sie Vorteile?

Keine guten Nachrichten für privat Krankenversicherte: Von Beitragsschock war die Rede, von Beitragssteigerungen um durchschnittlich 8,1 %.

Die Beiträge der privaten Krankheitskosten-Vollversicherung der Barmenia stiegen 2021 um 11 %, beim Marktführer Debeka waren es sogar durchschnittlich 17,6 %.

Voreilig daraus zu schließen, dass die private Krankenversicherung (PKV) immer teurer sei als die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), ist aber falsch. Die Beitragssteigerungen in der PKV erfolgen erst, wenn die Leistungen in einem Tarif um mindestens 10 % über der Kalkulation liegen. Dadurch kommt es zu nachholenden Beitragssprüngen nach ein paar Jahren, nachdem die Beiträge vorher mehrere Jahre stabil waren.

In den vergangenen zehn Jahren sind die PKV-Beiträge laut wissenschaftlichem Institut der PKV im Jahresdurchschnitt sogar geringer gestiegen als die GKV-Beiträge, und zwar um 3 % pro Jahr in der PKV im Vergleich zu 3,3 % pro Jahr in der GKV.

Im Gegensatz zur GKV, wo die Beiträge im Einklang mit steigendem Einkommen und steigenden Beitragssätzen anziehen, beruhen die gestiegenen PKV-Beiträge auf drei Gründen:

Grundfalsch ist es, angesichts hoher Beitragssteigerungen die abgeschlossene PKV zu kündigen und zu einem anderen privaten Krankenversicherer zu wechseln. Dadurch würde man die Alterungsrückstellungen verlieren. Eine Rückkehr zur GKV ist ab einem Alter von 55 Jahren in aller Regel nicht mehr möglich. Daher ist dieser Weg für die Gruppe 55 plus verbaut.

Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, den Beitrag zu senken, ohne die aufgebauten Alterungsrückstellungen zu verlieren und ohne in die GKV zurückzuwechseln.

Am besten ist ein Tarifwechsel beim bestehenden Krankenversicherer. Wenn auch dann der Beitrag noch zu hoch ist, könnte man in den günstigeren Standardtarif wechseln, bei dem allerdings die Leistungen nur noch vergleichbar sind mit der GKV.

Welche Kriterien sind bei der Entscheidung zwischen PKV und GKV zu beachten?

Wer als gut verdienender Angestellter beispielsweise ein monatliches Bruttogehalt von 5.500,– € in 2021 bezieht und damit über der Versicherungspflichtgrenze von monatlich 5.362,50 € im Westen liegt, muss einen Arbeitnehmeranteil zur GKV in Höhe von rund 385,– € pro Monat (= 7,95 % der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze von 4.837,50 € West) zahlen.

Diesen GKV-Beitrag gilt es, zunächst mit einem monatlichen PKV-Beitrag zu vergleichen. Diese liegen momentan zwischen 550,– € und 770,– € monatlich. Wenn der Arbeitgeber die Hälfte dieses PKV-Beitrags als Zuschuss gewährt (maximal aber einen Zuschuss von 385,– € wie beim Höchstbeitrag in der GKV), bleibt für den gut verdienenden Angestellten noch ein PKV-Beitrag zwischen 165,– € und 385,– €.

Auf den ersten Blick schneidet der gut verdienende Angestellte also insbesondere bei günstigen PKV-Versicherern besser ab. Sofern er aber Kinder hat und diese auch über die PKV versichert, muss er mit zusätzlichen Beiträgen von 100,– € bis 200,– € für jedes Kind rechnen. In der GKV wären die Kinder aber beitragsfrei mitversichert bei dem Elternteil, der selbst gesetzlich krankenversichert ist. Zusätzliche GKV-Beiträge fallen dann also nicht an.

Wenn beide Elternteile in der PKV sind, müssen die Kinder ebenfalls privat versichert werden. Sind beide Elternteile gesetzlich krankenversichert, haben sie Anspruch darauf, dass ihre Kinder beitragsfrei bei einem Elternteil in der GKV mitversichert sind. Bei unverheirateten Paaren reicht es für die kostenlose Familienversicherung der GKV aus, dass ein Elternteil gesetzlich krankenversichert ist.

Wenn bei verheirateten Paaren ein Elternteil privat und ein anderer gesetzlich krankenversichert ist, ist eine beitragsfreie Mitversicherung der Kinder in der GKV nur möglich, wenn der privat krankenversicherte Elternteil weniger als monatlich 5.362,50 € im Jahr 2021 verdient. Wenn er mehr verdient, aber weniger als der gesetzlich krankenversicherte Elternteil, kann das Kind auch beitragsfrei mitversichert werden. Nur wenn er mehr als 5.362,50 € im Monat verdient und Hauptverdiener ist, müssen Kinder entweder privat oder freiwillig gesetzlich krankenversichert werden. Dann ist für jedes Kind ein separater Beitrag fällig.

Prüfen Sie auf jeden Fall, ob Ihre Kinder in der GKV kostenlos mitversichert werden können. Auch wer noch keine Kinder hat, aber demnächst eine Familie gründen will, sollte die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern in der GKV mit in Betracht ziehen und sich dann eher für den Weiterverbleib in der GKV entscheiden.

Sogar kinderlose Angestellte mit hohem Gehalt und einem Ehepartner, der mangels Beschäftigung nicht gesetzlich krankenversichert ist, sollten sich nicht von den niedrigeren PKV-Beiträgen in den Anfangsjahren blenden lassen und stattdessen in der GKV bleiben. Schließlich ist dieser Ehepartner ebenfalls beitragsfrei mitversichert in der GKV.

Selbst gut verdienende Angestellte ohne Kinder, deren Ehepartner als Beamter privat krankenversichert ist, sollten die im Alter steigenden PKV-Beiträge im Blick haben. Als künftige gesetzlich krankenversicherte Rentner müssen sie nur den GKV-Beitrag in Höhe von rund 8 % der monatlichen Bruttorente tragen, die typischerweise unter der Hälfte des zuletzt bezogenen Bruttogehalts liegt.

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung pro oder kontra PKV, wie Ihr Ehepartner krankenversichert ist. Der Wunsch, in der PKV geringere Beiträge zu zahlen als in der GKV, sollte also nicht allein ausschlaggebend sein. Sicherlich bietet die PKV für höher verdienende und auf Dauer ledig bleibende Angestellte Vorteile. Aber auch diese relativ kleine Gruppe sollte für die im Rentenalter anfallenden hohen PKV-Beiträge frühzeitig finanziell vorsorgen.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) zahlt den privat krankenversicherten Rentnern zwar einen Zuschuss zur PKV von rund 8 % der Bruttorente obendrauf. Dieser PKV-Zuschuss macht aber nur einen geringen Teil aus und liegt in aller Regel deutlich unter der Hälfte des PKV-Beitrags.