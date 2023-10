Patientenakte: Die erste Kopie darf nichts kosten

Als Patient möchten Sie wissen, wie mit Ihrer Gesundheit umgegangen wurde, welche Daten sich dabei ergeben haben und wie die weitere Entwicklung eingeschätzt wird. Deshalb steht Ihnen gegenüber dem Arzt auch ein Anspruch auf Einsicht in Ihre Krankenunterlagen zu. Sie können auch eine Kopie der Patientenakte verlangen. Der Europäische Gerichtshof hat entgegen der Regelung im deutschen Recht entschieden: Für die erste Abschrift müssen Sie nichts bezahlen.

Kosten für die Kopie einer Patientenakte

Als Patient können Sie Abschriften von der Patientenakte verlangen (§ 630g Abs. 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). Diese können sowohl von einer in Textform erstellten Dokumentation als auch von elektronischen Dokumenten und gegebenenfalls auch in Form maschinenlesbarer Datenkopien oder Dateien in elektronischer Form angefertigt werden. Der Arzt kann also auch verpflichtet sein, dem Patienten die Kopie einer Videoaufnahme auszuhändigen.

Das Bürgerliche Gesetzbuch sagt ausdrücklich, dass der Patient die Kosten für die Abschriften zu tragen hat (§ 630g Abs. 2 Satz 2 BGB).