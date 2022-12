Gesundheitstraining: Wie steht es mit der Qualität von digitalen Programmen?

Ob es um die Anleitung beim sportlichen Training geht, um Hilfe bei der Ernährungsumstellung oder um Entspannung mit Yoga und Meditation – nie war die Auswahl größer und der Zugang einfacher als heute. Und nie war all das kostengünstiger. Doch wie ist es um die Qualität bestellt?

Für Videos z.B. auf YouTube bezahlt man keinen Cent. Man braucht höchstens ein wenig Geduld wegen der vorgeschalteten Werbung. Auch digitale Gesundheitsprogramme kosten meist weniger als Kurse, die stationär in Studios, Sporthallen und Praxen beheimatet sind.

→ Was genau will ich erreichen, wo setze ich an?

Doch so schön es sich anfühlt, die aktuelle Abwesenheit des inneren Schweinehunds sehr spontan zu nutzen, so wenig hilfreich ist es zumeist.

Persönliche Beratung zum Start bevorzugen

Sind diese Voraussetzungen geklärt, fällt es auch leichter, zwischen dem kostenlosen Video, dem strukturierten Online-Programm oder dem Kurs vor Ort zu unterscheiden. Als Faustregel gilt: Je mehr Beratung, Zuspruch und Korrektur in der Ausführung benötigt werden, desto eher sollte man zu Beginn den persönlichen Kontakt zu Fachleuten suchen.

Die Krankenkassen fördern und bezuschussen Präventionskurse vor Ort relativ großzügig. Achten Sie bei der Auswahl auf das Zertifikat »Deutscher Standard Prävention«. Das gibt ein verlässliches Signal für eine mindestens teilweise Übernahme der Kosten.

Ein Kurs vor Ort bedeutet nicht, dass man sich nicht parallel in der digitalen Welt umschauen könnte. Was man nämlich in kostenfreien Videos sieht, lässt sich gut im Gespräch mit dem kompetenten Kursleiter thematisieren. Oder man erörtert und hinterfragt es im Austausch mit anderen Teilnehmern. So erarbeitet man sich schnell ein sicheres Gefühl dafür, was in der digitalen Welt tatsächlich geeignet sein könnte.