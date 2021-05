Freiwillig gesetzlich krankenversichert? Beitrag erstatten lassen!

Gut 400.000 Senioren beziehen zwar eine gesetzliche Rente, sie profitieren aber nicht von der günstigen Krankenversicherung der Rentner, sondern sind freiwillig gesetzlich krankenversichert. In vielen Fällen kann sich für sie oder ihre Angehörigen ein Blick auf die im August 2017 eingeführte Kinderregelung lohnen.

Diese Regelung wird für Bestandsfälle nur auf Antrag angewendet. Der Antrag kann auch jetzt noch gestellt werden und rückwirkend eine Beitragserstattung verlangt werden.

Wer Mitglied der KVdR werden will, muss in dieser Zeit zu 90 % gesetzlich krankenversichert gewesen sein. Ob freiwillig, pflicht- oder kostenlos familienversichert, spielt dabei keine Rolle. Salopp spricht man hier von der 9/10tel-Regelung.

Doch nicht jeder kann in die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) kommen. Sie ist so etwas wie eine Exklusiveinrichtung für besonders treue Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dabei kommt es auf die Treue in der zweiten Hälfte des Arbeitslebens an.

In § 5 Abs. 2 SGB V heißt es nun: Auf "die erforderliche Mitgliedszeit wird für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind eine Zeit von drei Jahren angerechnet". Es spielt dabei keine Rolle, ob ein Kind in der ersten oder zweiten Hälfte des Arbeitslebens geboren wurde.

Beispiel

Nehmen wir eine inzwischen 81-jährige Rentnerin, die zwischen 1965 und 1968 drei Kinder zur Welt gebracht hat. Sie war zwischen 1960 und 2000 erwerbstätig und ist Anfang 2000 mit 60 Jahren – was damals noch möglich war – in Rente gegangen. Die zweite Hälfte ihres Arbeitslebens begann 1980 und endet mit ihrem Rentenantrag Anfang 2000. In diesen letzten 20 Jahren vor der Rente war sie 10 Jahre privat und erst in den letzten zehn Jahren vor Renteneintritt gesetzlich krankenversichert. Im maßgeblichen Zeitraum war sie also nur zu 50 % gesetzlich versichert und erfüllte damit die Voraussetzung für die KVdR nicht – bis zum 1.8.2017.

Nun werden ihr jedoch, da sie drei Kinder hat, neun zusätzliche gesetzlich versicherte Jahre anerkannt bzw. neun Jahre mit privater Versicherung getilgt. Damit kommt sie in den zweiten 20 Jahren ihres Arbeitslebens auf 19 Jahre, die für die KVdR-Anwartschaft anerkannt werden. Also ist die 9/10tel-Voraussetzung deutlich erfüllt.