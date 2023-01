Covid-19-Infektion: Grobe Fahrlässigkeit kann Entgeltfortzahlung kosten

Haben Corona-Infizierte Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wenn sie sich im Urlaub angesteckt haben?

Mit Covid 19 infiziert – das ergab der PCR-Test, dem sich eine arbeitsunfähige Kieler Arzthelferin nach ihrem Urlaub in der Dominikanischen Republik unterzog. Zum Fall für das Arbeitsgericht Kiel wurde die Angelegenheit, nachdem der Arbeitgeber der Betroffenen die Lohnfortzahlung verweigert hatte.

Sie sei selbst schuld an ihrer Arbeitsunfähigkeit und habe deshalb keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung, meinte ihr Arbeitgeber. Doch vor dem Arbeitsgericht Kiel zog der Arzt den Kürzeren.

Das Gericht befand am 27.6.2022: Nur wer seine Arbeitsunfähigkeit grob fahrlässig herbeiführe, verliere seinen gesetzlich geregelten Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber (Az. 229 f/22).

Wann ist eine Krankheit selbstverschuldet?

Die dreifach geimpfte Arzthelferin reiste Anfang 2022 in die Dominikanische Republik. Damals wurde dieses Land vom Robert-Koch-Institut als Hochrisikogebiet eingestuft.

Verwirrend dabei: Als die Frau in Urlaub fuhr, verzeichnete man in Deutschland eine Inzidenz von 879, in der Dominikanischen Republik war der Wert mit 378 noch nicht einmal halb so hoch. Als die Reisende zurückkehrte, lag die Inzidenz in der Dominikanischen Republik bei 73, in Deutschland bei 1.465. Die Betroffene kehrte also aus einem risikoarmen Gebiet in ein Hochrisikogebiet mit 20-fach höherer Inzidenz zurück.

Dennoch meinte ihr Arbeitgeber, die Krankheit sei selbst verschuldet, und verweigerte die Entgeltfortzahlung. Dabei stützte er sich auf eine Regelung in § 1 Entgeltfortzahlungsgesetz. Danach besteht Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn ein Arbeitnehmer »durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert ist, ohne dass ihn ein Verschulden trifft«. Mit anderen Worten: Trifft den Arbeitnehmer ein Verschulden, kann das seinem Entgeltfortzahlungsanspruch entgegenstehen.

Dieser »Selbstverschuldens-Aspekt« wird – auch im Zusammenhang mit dem Krankengeld – immer wieder in Zusammenhang mit Sportunfällen ins Spiel gebracht. Doch allein in Extremfällen kann bei diesen eine Entgeltfortzahlung verweigert werden. So werden Amateurboxen, Drachenfliegen und Motocross-Rennen generell nicht als übergefährlich eingestuft. Schuldhaft handelt danach nur, wer sich in einer Weise sportlich betätigt, die seine Kräfte und Fähigkeiten deutlich übersteigen.