Rentenplus 2022: Altersrentner und Hinterbliebene bekommen deutlich mehr Geld

Ab Juli können sich Rentnerinnen und Rentner sowie Witwen und Witwer über höhere Auszahlungen freuen. Wer von ihnen bekommt wie viel mehr Geld?

Die Rentenerhöhung zum 1.7.2022 fällt überdurchschnittlich hoch aus. Rentnerinnen und Rentner erhalten die höchste Rentensteigerung seit Jahrzehnten. Das gilt für alle Altersrenten und alle Hinterbliebenenrenten.

Die Renten steigen am 1.7.2022 stärker als erwartet

Im Sommer 2022 gibt es für Ruheständler ein deutliches Rentenplus. Der für die alten Länder geltende aktuelle Rentenwert steigt um 5,35 %. Er beträgt damit statt bisher 34,19 € künftig 36,02 €. Wer bislang brutto eine Rente von 1.500,– € erhalten hat, kann ab Juli dieses Jahres mit brutto 1.580,25 € rechnen. In den neuen Bundesländern kommt es – im Zuge der weiteren Rentenangleichung – zu einer etwas höheren Anpassung. Der aktuelle Rentenwert Ost steigt um 6,12 % von 33,47 € auf 35,52 €.

Wie kommt dieses hohe Rentenplus zustande? Im Sozialgesetzbuch (SGB) gibt es Rechenregeln, wie die Rentenerhöhung zu berechnen ist. Diese findet man in § 68 SGB VI. Allerdings gibt es in diesem Jahr wiederum Eingriffe in die Rentenformel, sodass die Entwicklung des Rentenwerts nicht nur durch festgezurrte Regeln, sondern in starkem Maße durch einen aktuellen politischen Eingriff bestimmt ist. Allerdings gilt grundsätzlich weiterhin: Die Entwicklung der Löhne und Gehälter hat den wichtigsten Einfluss auf die Rentenentwicklung. Das macht die gesetzliche Rentenversicherung angesichts des gesunkenen Zinsniveaus seit etlichen Jahren gegenüber herkömmlichen privaten Rentenversicherungen attraktiver.

Faktor Lohnerhöhung Für die Rentenerhöhung zählt immer die Entwicklung des Vorjahres. 2022 kommt es darauf an, wie sich die Löhne 2021 gegenüber 2020 entwickelt haben. In diesem Zeitraum beträgt die für die Rentenentwicklung relevante Lohnentwicklung in den alten Ländern 5,8 %. Um diesen Wert – oder anders ausgedrückt: um den Faktor 1,058 – hätte der Rentenwert West steigen müssen, wäre allein die Lohnentwicklung berücksichtigt worden. Dieser starke positive Effekt ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die 2020 sehr stark verbreitete Kurzarbeit 2021 oft durch voll beitragspflichtige Beschäftigung ersetzt wurde. Ratgeber Der kleine Rentenratgeber: Alles, was Sie zur Rente wissen müssen Ratgeber Die Rentenlücke schließen: Welche Zusatzrente ist für Sie die beste?

Nachhaltigkeitsfaktor Generell rechnen die Statistiker damit, dass es künftig zunehmend mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler geben wird. Das zahlenmäßige Verhältnis beider Gruppen wird durch den Nachhaltigkeitsfaktor abgebildet. Verschlechtert sich dieser Wert – gibt es also weniger Beitragszahler und mehr Rentner –, so dämpft das den Rentenanstieg. Und umgekehrt. Auch hier kommt es auf die Entwicklung im letzten Jahr gegenüber dem vorletzten Jahr an – also 2021 gegenüber 2020. Dieses Mal bringt der Faktor aber wiederum ein Rentenplus. Durch die 2021 gegenüber dem Vorjahr relativ günstige Arbeitsmarktentwicklung gab es im Vergleichszeitraum mehr Beschäftigte. Das zahlenmäßige Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern hat sich um 0,76 % verbessert. Aus dem Steigerungswert von 0,76 % wird der Faktor 1,0076. Dieser positive Faktor sorgt für einen zusätzlichen Rentenanstieg. Auch bei der Berechnung dieses Faktors hat der Gesetzgeber allerdings eingegriffen, indem die Berechnung des rechnerischen Verhältnisses von Rentnern zu Beschäftigten verändert wurde.

Entwicklung des Beitragssatzes Grundsätzlich gilt ein Wippenprinzip: Steigt der Beitragssatz, dann ist das für die Rentenhöhe schlecht. Sinkt der Beitragssatz, dann ist das gut für die Rentenhöhe. Dafür sorgt der sogenannte Beitragssatzfaktor, der in die Berechnung der Rentenanpassung einfließt. Allerdings kommt es auch hier nicht auf den aktuellen Beitragssatz an, sondern darauf, wie sich der Satz im letzten gegenüber dem vorletzten Jahr entwickelt hat. Im Jahr 2022 liegt der Beitrag bei 18,6 % des Bruttogehalts. 2021 betrug er ebenfalls 18,6 %, 2020 ebenfalls. Das bedeutet: Die Entwicklung des Beitragssatzes spielt dieses Mal bei der Rentenanpassung keine Rolle.

Wie funktioniert die genaue Berechnung der Rentenanpassung? Die drei Faktoren Lohnentwicklung, Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfaktor werden miteinander multipliziert. Das ist dieses Mal ganz einfach, weil sich der Beitragssatz zuletzt nicht verändert hat. Der Beitragssatzfaktor geht deshalb mit dem Wert 1,0 in die Rentenberechnung ein. Die Berechnung müsste daher eigentlich folgendermaßen funktionieren: Der Nachhaltigkeitsfaktor und der Lohnfaktor werden miteinander multipliziert. 1,058 × 1,0076 = 1,066. Damit hätte der Rentenwert West um 6,6 % auf 36,45 € steigen müssen – ist er aber nicht.

Wie kommt die Dämpfung des Anstiegs zustande? Im Jahr 2021 hätte eigentlich – wendet man die Faktoren der Rentenformel an – aufgrund der 2020 gegenüber 2019 gesunkenen Löhne zumindest in den alten Bundesländern eine Rentenkürzung erfolgen müssen. Dazu ist es aber wegen der sogenannten Rentengarantie nicht gekommen. Es hat bei der Rente West daher eine Nullrunde gegeben. Die Kürzung, die 2021 rechnerisch hätte erfolgen müssen, soll nun 2022 mit der rechnerisch notwendigen Erhöhung verrechnet werden. Diese Nachholung der Kürzung (Nachholfaktor) hatte die letzte Bundesregierung bis 2026 ausgesetzt. Nun erfolgt eine Aussetzung der Aussetzung, wodurch die Rente geringer steigt. Die Rente hätte 2021 eigentlich um 1,17 % gekürzt werden müssen. Anders ausgedrückt ergibt sich daraus ein Kürzungsfaktor von 0,9883. Mit diesem Faktor wird der oben ermittelte Rentenwert multipliziert. Das Ergebnis: 36,45 × 0,9883 = 36,02 €. So hoch ist zwischen Juli 2022 und Juni 2023 der aktuelle Rentenwert. Hierfür ist eine Steigerung um 5,35 % erforderlich.

Wie kommt der aktuelle Rentenwert Ost zustande? Das ist Ergebnis einer gesetzlichen Festlegung. Ab Juli 2024 wird die Rente in ganz Deutschland einheitlich berechnet. Bis dahin ist der aktuelle Rentenwert in den neuen Ländern noch etwas niedriger als im Westen. Der Abstand verringert sich aber von Jahr zu Jahr. Bis dahin soll der aktuelle Rentenwert Ost im Vergleich zum Wert im Westen jedes Jahr um mindestens 0,7 Prozentpunkte stärker steigen. Nach der gesetzlichen Vorgabe soll der Rentenwert Ost ab Juli 2022 mindestens 98,6 % des Rentenwerts West erreichen. Diese Vorgabe wird durch einen aktuellen Rentenwert Ost von 35,52 € erreicht. Daraus ergibt sich, dass Renten, die nur auf Ost-Entgeltpunkten beruhen, im Juli 2022 um 6,12 % steigen.