Nach Scheidung: Vorzeitiger Renteneintritt möglich

Rund 150.000 Ehen werden in Deutschland jedes Jahr geschieden. Und nach der Scheidung geht's ans Teilen – auch bei der Rente. Dabei sorgt der Versorgungsausgleich häufig dafür, dass einer der Ex-Partner vorzeitig eine Altersrente erhalten kann.

Bei einer Scheidung werden die Rentenansprüche, die die Partner in der Ehezeit erworben haben, aufgeteilt. Das nennt sich Versorgungsausgleich. Bei der gesetzlichen Rente geht es dabei nicht nur um die Rentenhöhe, sondern auch darum, ob überhaupt Anspruch auf eine Altersrente besteht.

Das kann bei den folgenden beiden vorgezogenen Altersrenten gelten:

→ Bei der Altersrente für langjährig Versicherte, die mit Abschlägen ab 63 bezogen werden kann, und bei der

→ Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die es mit Abschlag derzeit frühestens mit 61 Jahren und vier Monaten gibt (für Jahrgang 1960).

Für die Altersrente für langjährig Versicherte gilt eine 35-jährige Mindestversicherungszeit. Versicherungsjahre und Versicherungsmonate, die durch den Versorgungsausgleich gewonnen wurden, werden hier voll anerkannt.

Wer auf weniger als 35 Jahre kommt, muss bis zum regulären Rentenalter auf die Altersrente warten, das im Jahr 2022 bei 65 Jahren und 10 Monaten liegt, also für die Geburtsjahrgänge 1956 gilt. Wer 1957 geboren wurde, kann im Jahr 2023 regulär in Rente gehen, wenn er 65 Jahre und 11 Monate alt geworden ist. Wer 1958 das Licht der Welt erblickte, kann 2024 mit 66 Jahren seine reguläre Altersrente beantragen.

Achtung: Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die abschlagfrei bereits vor dem regulären Rentenalter gezahlt wird, (ab 63 Jahren und zehn Monaten für den Jahrgang 1957), gilt eine 45-jährige Wartezeit. Hierbei zählen Wartezeitmonate aus dem Versorgungsausgleich nicht mit.

Entgeltpunkte werden geteilt

Beim Versorgungsausgleich geht es bei der gesetzlichen Rente zunächst um die Aufteilung der Rentenpunkte (Entgeltpunkte). Hält die Ehe – wie anfangs versprochen – lebenslang, so können die Partner im Alter gemeinsam über die gemeinsam erworbenen Ansprüche verfügen.

Wird die Ehe dagegen geschieden, so werden die verschiedenen in der Ehezeit erworbenen Versorgungsansprüche zwischen den Partnern ausgeglichen. Diese Ansprüche werden im Standardfall innerhalb der jeweiligen Versorgungssysteme (also »intern«) geteilt. Bei der gesetzlichen Rente ist das so vorgeschrieben.

Beispiel Sylvia und Peter S. aus Hamburg lassen sich nach einer 35-jährigen Ehezeit scheiden. Peter S. (Jahrgang 1959) hat übers Ganze gesehen in der Ehezeit immer ein etwa durchschnittliches sozialversicherungspflichtiges Gehalt bezogen. Somit kommt er auf seinem Konto bei der Deutschen Rentenversicherung in den 35 Ehejahren auf 35 Entgeltpunkte (EP), seine Ehefrau Sylvia (geboren im September 1958) dagegen nur auf 7 EP. Zusammen sind das 42 EP, die Hälfte davon sind 21 EP. Bei einer Scheidung muss Peter S. 14 EP abgeben, Sylvia S. erhält dagegen zusätzlich 14 EP. Somit kommen beide Partner in der Ehezeit auf je 21 EP.