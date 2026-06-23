Rentenkommission & Rentenreform 2026: Empfehlungen verständlich erklärt

Die Rentenkommission (Alterssicherungskommission) hat ein umfassendes Reformpaket mit 33 Empfehlungen vorgelegt, um die gesetzliche Rente langfristig stabiler, gerechter und verständlicher zu machen. Wir erklären, um was es im Einzelnen geht.

Zusammenfassung

Die Rentenkommission will das deutsche Rentensystem stabiler und gerechter machen. Sie empfiehlt eine Mischung aus gesetzlicher Rente, Betriebsrente und privater Vorsorge. Ein Teil der Beiträge soll am Kapitalmarkt angelegt werden. Der Renteneintritt wird an die steigende Lebenserwartung angepasst. Alle Erwerbstätigen sollen einzahlen, auch Selbstständige und Beamte. Soziale Risiken wie Altersarmut und Krankheit werden stärker berücksichtigt. Das System soll transparenter und verständlicher werden.

Inhalt

Schließlich enthält das Konzept zahlreiche Vorschläge, um das System transparenter und näher an den Bedürfnissen der Bevölkerung auszurichten. Dazu zählen eine bessere Datenbasis, verständlichere Kennzahlen zur eigenen Altersvorsorge sowie der Ausbau digitaler Angebote. Insgesamt verfolgt die Kommission das Ziel, die Alterssicherung in Deutschland auf eine breitere Grundlage zu stellen und sie an veränderte Lebensläufe, Arbeitsformen und gesellschaftliche Erwartungen anzupassen.

Gleichzeitig sollen soziale Risiken besser abgefedert werden. Dazu gehören Maßnahmen gegen Altersarmut, etwa durch Freibeträge für kleine Renten oder einen erleichterten Zugang zu Unterstützungsleistungen. Auch gesundheitliche Einschränkungen im Erwerbsleben werden stärker berücksichtigt, etwa durch bessere Prävention, Rehabilitation und erleichterte Übergänge in die Rente bei nachweislicher Belastung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf mehr Gerechtigkeit innerhalb des Systems. Langfristig wird eine Erwerbstätigenversicherung angestrebt, in die möglichst alle einzahlen – also nicht nur Angestellte, sondern auch Selbstständige, Beamtinnen und Beamte sowie bestimmte bislang ausgenommene Gruppen wie Abgeordnete oder Vorstände von Aktiengesellschaften. Für Selbstständige soll eine verpflichtende Absicherung eingeführt werden, während für die Beamtenversorgung schrittweise Anpassungen an die gesetzliche Rentenversicherung empfohlen werden.

Um den Lebensstandard im Alter zu sichern, setzt die Kommission stärker auf eine Kombination aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersvorsorge und privatem Sparen. Ergänzend soll ein Teil der Beiträge künftig am Kapitalmarkt angelegt werden, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Gleichzeitig sollen Rentenanpassungen wieder stärker an die wirtschaftliche Entwicklung und die demografische Lage gekoppelt werden. Auch der Renteneintritt wird vorsichtig weiterentwickelt, etwa durch eine schrittweise Anpassung an die steigende Lebenserwartung und durch den Abbau von Frühverrentungsanreizen.

Ausgangspunkt der Rentenkommission ist die Erkenntnis, dass die Gesellschaft altert: Immer weniger Erwerbstätige finanzieren die Renten von immer mehr älteren Menschen. Dadurch steigen die finanziellen Belastungen für das System – sowohl für Beitragszahlerinnen und Beitragszahler als auch für den Staat.

33-Punkte-Liste der Rentenkommission

1. Zielgröße für eine ausreichende Altersversorgung

Die Kommission schlägt vor, dass Menschen im Ruhestand mindestens 70% ihres letzten Nettoeinkommens erhalten sollten. Das gilt als sinnvoller Richtwert, um den Lebensstandard zu sichern.

2. Neue Kennzahl: Nettoersatzquote

Künftig soll regelmäßig gezeigt werden, wie viel vom letzten Nettoeinkommen im Alter übrig bleibt. Das soll transparenter machen, ob die eigene Vorsorge reicht.

3. Bessere Daten zur Altersvorsorge

Es fehlen gute Daten über die tatsächliche Vorsorge. Die Kommission empfiehlt, verfügbare Daten zu verbessern und auszubauen, um realistisch beurteilen zu können, wie gut Menschen abgesichert sind.

4. Digitale Rentenübersicht ausbauen

Die digitale Übersicht soll verbessert werden, damit Menschen alle ihre Rentenansprüche an einem Ort sehen und planen können. Zusätzlich wird mehr Finanzbildung empfohlen.

5. Renteneintritt an Lebenserwartung koppeln

Wenn Menschen länger leben, sollen sie auch etwas länger arbeiten. Die Regel ist: Mehr Lebenserwartung wird teilweise in längere Arbeitszeit übersetzt.

6. Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren abschaffen

Die aktuelle Möglichkeit, früh ohne Abschläge in Rente zu gehen, soll wegfallen, weil sie vor allem Besserverdienenden nutzt und teuer ist.

7. Keine Rente nur nach Beitragsjahren

Es soll keine neue Regel geben, bei der man allein wegen vieler Arbeitsjahre früher in Rente kann.

8. Früher Renteneintritt etwas später

Die frühestmögliche Rente für langjährig Versicherte soll von 63 auf 64 Jahre steigen und später mit der allgemeinen Altersgrenze mitwachsen.

9. Abschläge fair berechnen

Wer früher oder später in Rente geht, soll weder bevorzugt noch benachteiligt werden. Abschläge und Zuschläge sollen immer fair (mathematisch korrekt) sein.

10. Bessere Unterstützung bei gesundheitlichen Problemen

Mehr Prävention, bessere Betreuung und leichterer Zugang zur Rente bei gesundheitlichen Einschränkungen sollen helfen, Härtefälle abzufedern.

11. Hinterbliebenenrente überdenken

Die Witwen- und Witwerrente passt nicht mehr ganz zur heutigen Gesellschaft. Es soll geprüft werden, wie sie moderner und gerechter gestaltet werden kann.

12. Rehabilitation stärken

Gesund bleiben und wieder arbeiten können steht im Fokus. Deshalb soll es ein bedarfsgerechtes Reha-Budget geben.

13. Altersteilzeit einschränken

Frühverrentung über Modelle wie das »Blockmodell« soll beendet werden. Ziel: Menschen sollen länger im Job bleiben können.

14. Rentenanpassung wieder stärker an Demografie koppeln

Renten sollen sich weiterhin an Löhnen orientieren, aber stärker berücksichtigen, wie viele Einzahler und Rentner es gibt.

15. Übergangslösung für jüngere Rentner

Wer zu wenig Zeit hatte, Kapital aufzubauen, soll einen Zuschlag bekommen, damit das Rentenniveau nicht sinkt.

16. Beitragssystem beibehalten

Das bisherige System bleibt: gleicher Beitragssatz für alle Einkommen bis zur Grenze, keine Ausweitung auf andere Einkommensarten.

17. Staat soll versicherungsfremde Leistungen zahlen

Leistungen, die nichts mit Beiträgen zu tun haben, sollen komplett aus Steuern finanziert werden.

18. Verdeckte Altersarmut bekämpfen

Viele Menschen beantragen Hilfe nicht. Ziel: mehr Beratung, einfachere Verfahren und bessere Information, damit Anspruchsberechtigte Unterstützung bekommen.

19. Freibetrag bei Grundsicherung

Wer gearbeitet hat, soll im Alter mehr haben als jemand ohne Beiträge. Daher soll es Freibeträge für Renten geben.

20. Zwangsverrentung abschaffen

Niemand soll gegen seinen Willen früh in Rente geschickt werden. Arbeitsvermittlung hat Vorrang.

21. Erwerbstätigenversicherung als Zielbild

Langfristig sollen alle Erwerbstätigen einzahlen – auch Selbstständige, Beamte und andere Gruppen.

22. Selbstständige in Rentenversicherung einbeziehen

Neue Selbstständige sollen pflichtversichert werden, wer bereits selbstständig ist, soll wählen können.

23. Beamtenversorgung reformieren

Regeln für Beamte sollen stärker an die Rentenversicherung angepasst und Verbeamtungen reduziert werden.

24. Abgeordnete einbeziehen

Auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages und der Landesparlamente sollen künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

25. Vorstände von Aktiengesellschaften einbeziehen

Auch Vorstände von Aktiengesellschaften sollen Teil des Systems werden, um mehr Gleichheit zu schaffen.

26. Minijobs vollständig einbeziehen

Sonderregeln sollen wegfallen. Ziel: normale Sozialversicherung für alle Jobs, um Altersarmut zu senken. Ausnahmen sollen nur noch für Schülerinnen und Schüler vorgesehen werden.

27. Kapitalgedeckte Vorsorge stärken

Neben der gesetzlichen Rente sollen mehr Mittel am Kapitalmarkt angelegt werden, um zusätzliche Erträge zu erzielen.

28. Gesetzliche Kapitalrente einführen

Ein Teil der Beiträge soll verpflichtend investiert werden. Jeder bekommt ein eigenes Konto, sodass Renten durch Kapitalerträge ergänzt werden.

29. Betriebsrenten stärker verbreiten

Mehr Menschen sollen Zugang zu Betriebsrenten bekommen, besonders in kleinen Unternehmen.

30. Betriebsrenten attraktiver machen

Weniger Bürokratie, geringere Kosten und bessere Regelungen sollen dazu führen, dass mehr Arbeitnehmer teilnehmen.

31. Frühstart-Rente mit Kapitalrente verbinden

Für Kinder aufgebautes Vorsorgekapital (Frühstart-Rente) soll nahtlos ins spätere Rentensystem übergehen.

32. Private Vorsorge besser überwachen

Die Reformen der privaten Vorsorge sollen eng beobachtet werden, um rechtzeitig nachsteuern zu können.

33. Rentenverwaltung modernisieren

Die Rentenversicherung soll effizienter, digitaler und übersichtlicher werden, aber regional erreichbar bleiben.