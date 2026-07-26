Neue Euro-Scheine gesucht: Europa darf über sein künftiges Bargeld abstimmen

Wer glaubt, Banknoten seien einfach nur bedrucktes Papier für den Weg zum Bäcker, dürfte bei der Europäischen Zentralbank (EZB) gerade eines Besseren belehrt werden. Die EZB hat zehn Designvorschläge für die nächste Euro-Banknotenserie veröffentlicht und lädt die Bevölkerung ein, ihre Favoriten auszuwählen.

Zusammenfassung

Die EZB präsentiert zehn neue Euro-Banknotenentwürfe und bittet um Abstimmung. Die Designs zeigen europäische Kultur oder Natur mit Flüssen und Vögeln. Ziel ist, Banknoten sicherer und identitätsstärker zu machen. Die Online-Umfrage läuft bis 21. September 2026. Wer möchte, kann mitentscheiden, welches Motiv die neuen Scheine zieren soll.

Inhalt

Zehn Entwürfe, zwei große Themenwelten Die Vorschläge kreisen um zwei Themen: »Europäische Kultur« mit historischen Persönlichkeiten und kulturellen Begegnungsräumen.

»Flüsse und Vögel« mit europäischen Vogelarten, ihren Lebensräumen und europäischen Institutionen. Insgesamt stehen zehn Entwürfe zur Wahl, die von Designerinnen und Designern aus ganz Europa entwickelt wurden. Einer davon könnte künftig die Euro-Banknoten zieren. Die Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger soll in die Entscheidung über das spätere Erscheinungsbild der neuen Geldscheine einfließen.

Themenbereich »Europäische Kultur« Die fünf Kultur-Entwürfe arbeiten unter anderem mit: berühmten europäischen Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven, Marie Curie oder Leonardo da Vinci,

kulturellen Räumen wie Bibliotheken, Schulen, öffentlichen Plätzen, Musik- und Veranstaltungsorten,

symbolischen Darstellungen von Austausch, Vielfalt und gemeinsamer europäischer Identität. Einige Entwürfe setzen auf handgezeichnete Porträts und Collagen, andere auf abstrakte Symbole, Blickkontakte oder typografische Elemente, die das Motto »In Vielfalt geeint« interpretieren.

Themenbereich »Flüsse und Vögel« Die fünf Natur-Entwürfe stellen europäische Vogelarten und ihre Lebensräume in den Mittelpunkt. Dabei werden Flüsse als verbindendes Element Europas verstanden. Manche Entwürfe arbeiten mit biologischen Informationen, andere erzählen eine visuelle Reise vom Gebirgsbach bis zum Meer. Auf den Rückseiten erscheinen unter anderem europäische Institutionen und europäische Kartenmotive.

Warum das Ganze? Euro-Banknoten werden seit mehr als zwei Jahrzehnten genutzt. Die EZB möchte die nächste Generation sicherer, nachhaltiger, zugänglicher und emotional ansprechender gestalten. Gleichzeitig sollen sich die Menschen in Europa stärker mit den Banknoten identifizieren können. Oder anders gesagt: Der Fünfziger soll künftig nicht nur den Geldbeutel füllen, sondern vielleicht auch ein kleines Stück europäische Geschichte, Kultur oder Natur erzählen.

Alle dürfen abstimmen Wer mitentscheiden möchte, ob künftig Beethoven, ein Eisvogel oder vielleicht eine besonders kreative Interpretation europäischer Kultur auf den Scheinen erscheinen soll, kann an der Online-Umfrage der EZB teilnehmen. Die Ergebnisse sollen in die endgültige Entscheidung einfließen. Die öffentliche Umfrage läuft bis zum 21. September 2026. Hier an der Umfrage zu den neuen Geldscheinen teilnehmen.

Und wenn wir schon bei Geld sind... Während Europa darüber diskutiert, wie Banknoten künftig aussehen sollen, bleibt die wichtigere Frage für viele Menschen: Wie behalte ich eigentlich den Überblick über mein eigenes Geld? Wer sich nicht nur für das Aussehen von Geldscheinen interessiert, sondern auch dafür, was man sinnvoll damit anfangen kann, findet praktische Hilfe in diesen Finanzratgebern: Ihr Geld für eine bessere Welt: Der Leitfaden für nachhaltige Anlagen Immer mehr Menschen wollen mit ihrem Vermögen nicht nur Gewinne erzielen, sondern zum Schutz von Klima und Umwelt beitragen. Doch wie lässt sich erkennen, ob eine Anlage wirklich nachhaltig ist und ob meine Bank verantwortungsvoll arbeitet? Mehr Informationen zum Ratgeber für nachhaltige Geldanlage.

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(MB)