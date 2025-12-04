Einkommensanrechnung bei Grundrente bestätigt
Das Bundessozialgericht hat die Einkommensanrechnung bei der Grundrente bestätigt. -Symbolbild-

Einkommensanrechnung bei Grundrente bestätigt

 - 

Die Grundrente soll langjährig Versicherten mit niedrigen Einkommen einen Zuschlag zur Altersrente bieten. Eine aktuelle Entscheidung des Bundessozialgerichts erklärt, warum das Einkommen des Ehepartners bei der Berechnung berücksichtigt wird und weshalb diese Regelung nicht gegen das Grundgesetz verstößt.

Zusammenfassung

Das Bundessozialgericht hält die Anrechnung des Einkommens des Ehepartners bei der Grundrente für verfassungsgemäß. Ehepaare werden anders behandelt als Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, weil sie eine gesetzliche Unterhaltspflicht haben. Der Grundrentenzuschlag soll nur Haushalten zugutekommen, die ihn tatsächlich benötigen.

Inhalt

Grundrente: Warum bekommen Ehepaare weniger?

Eine Frau bezieht seit Mai 2022 eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Sie hat 43 Jahre lang Beiträge gezahlt und erhielt einen Grundrentenzuschlag von 1,1760 Entgeltpunkten, was rund 40 Euro monatlich ausmachen würde.

Ratgeber: Hilfen für Menschen mit Behinderung

Dieser Betrag wurde jedoch nicht ausgezahlt, weil das Einkommen ihres Ehemanns angerechnet wurde. Die Frau klagte dagegen und argumentierte, dass dies eine ungerechtfertigte Benachteiligung gegenüber Partnern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften sei.

Sowohl das Sozialgericht als auch das Landessozialgericht wiesen die Klage ab. Die Frau legte Revision ein.

Einkommensanrechnung bei der Grundrente: Entscheidung des Bundessozialgerichts

Das Bundessozialgericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanzen und sieht in der Anrechnung des Einkommens des Ehepartners bei der Grundrente keinen Verstoß gegen das Grundgesetz.

Der Gesetzgeber habe den Grundrentenzuschlag nur Haushalten gewähren wollen, die ihn tatsächlich benötigen, erklärten die Richter. Da Ehepartner gesetzlich verpflichtet sind, füreinander zu sorgen, werde angenommen, dass sie finanziell besser abgesichert sind als Partner ohne Ehe. Deshalb sei die unterschiedliche Behandlung sachlich gerechtfertigt und es liege kein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz vor.

Außerdem werde der Zuschlag aus Steuermitteln finanziert, was dem Gesetzgeber einen großen Gestaltungsspielraum gebe. Eine Bedürftigkeitsprüfung wie in der Grundsicherung sei ausdrücklich nicht vorgesehen. Auch das Eigentumsrecht (Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz) werde nicht verletzt, da die Regelung eine zulässige Einschränkung darstelle (BSG, Entscheidung vom 27.11.2025, Az. B 5 R 9/24 R).

FAQ: Einkommensanrechnung bei der Grundrente

1. Warum wird das Einkommen des Ehepartners bei der Grundrente angerechnet?

Weil Ehepartner gesetzlich verpflichtet sind, füreinander zu sorgen, und dadurch finanziell besser abgesichert sind.

2. Betrifft die Anrechnung auch Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften?

Nein, bei ihnen wird das Einkommen nicht angerechnet, da keine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht.

3. Ist die Regelung verfassungswidrig?

Nein, das Bundessozialgericht sieht die Ungleichbehandlung als sachlich gerechtfertigt und verfassungskonform an.

(MB)

Weitere News zum Thema
  • Achtung Rückforderung: Fehler bei der Witwenrente vermeiden

    [] Eine Witwe erhielt seit 1996 eine Witwenrente. Später bekam sie zusätzlich eine eigene Altersrente. Sie hatte jedoch nicht gemeldet, dass sie nun zwei Renten bezieht. Erst viele Jahre später bemerkte die Rentenversicherung dies und forderte über 59.000 mehr

  • Ab Dezember 2025: Barauszahlung der Rente wird abgeschafft

    [] Die Deutsche Rentenversicherung stellt die Möglichkeit der Barauszahlung der gesetzlichen Rente ab Dezember 2025 ein. Künftig erfolgen Rentenzahlungen ausschließlich per Überweisung auf ein Bankkonto. Die Umstellung betrifft insbesondere ältere Menschen mehr

  • Warum bekommen Frauen weniger Rente als Männer?

    [] Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer – auch bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit. Weniger Einkommen bedeutet: weniger Vermögen, geringere Rentenansprüche und ein höheres Risiko von Altersarmut. Deshalb ist es für Frauen besonders wichtig mehr

  • Digitaler Euro: Einführung, Auswirkungen und Risiken erklärt

    [] Die Diskussion um den digitalen Euro nimmt Fahrt auf. Doch trotz intensiver Vorbereitungen ist klar: Die Einführung liegt noch Jahre in der Zukunft und wirft viele Fragen auf. Ein Überblick über den aktuellen Stand, Chancen und Risiken. mehr

Weitere News zum Thema