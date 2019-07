Arbeitgeber: Kurzfristige Beschäftigung von Aushilfen

Die Drei-Monats-Grenze gilt, wenn der Beschäftigte an mindestens fünf Tagen in der Woche arbeitet. Hierbei kann es sich um Kalendermonate (1. Mai bis 31. Mai = ein Kalendermonat) oder Zeitmonate (15. Mai bis 14. Juni = ein Zeitmonat) handeln.

Wird die Beschäftigung an weniger als fünf Tagen in der Woche ausgeübt, darf das Beschäftigungsverhältnis insgesamt höchstens 70 Arbeitstage umfassen.

Arbeitet der Beschäftigte in einem Job mindestens fünf Tage in der Woche, in einem darauffolgenden weniger als fünf Tage, darf er insgesamt auf nicht mehr als 70 Arbeitstage im Kalenderjahr kommen.