Jahreswechsel: Vorsteuerabzug für nicht bezahlte Rechnungen

Will sich ein Selbstständiger den Vorsteuerabzug für eine noch nicht bezahlte Rechnung im Jahr 2021 sichern, muss er dafür sorgen, dass ihm die Rechnung spätestens bis zum Jahresende vorliegt.

Dann müssen Sie die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer bereits in Ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldung Dezember 2021 als Vorsteuer geltend machen.

Zahlung ist Betriebsausgabe im Jahr 2022

Zahlen Sie die Rechnung dann im Jahr 2022, wird die Zahlung als Betriebsausgabe in Ihrer Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) 2022 berücksichtigt. Der Betriebsausgabenabzug erfolgt also in einem anderen Jahr als der Vorsteuerabzug!