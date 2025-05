Scheinselbstständigkeit 2025: Neue Urteile, alte Risiken

Die rechtliche Einordnung von Selbstständigen bleibt kompliziert – insbesondere in Zeiten flexibler Arbeitsmodelle, Plattformarbeit und projektbasierter Zusammenarbeit.

Für Freelancer und ihre Auftraggeber kann eine falsche Einschätzung des Beschäftigungsstatus erhebliche finanzielle und strafrechtliche Konsequenzen haben.

Inhalt

Die Sozialgerichte haben in den letzten Jahren zahlreiche Urteile gefällt, die die Abgrenzung zwischen echter Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung weiter schärfen.

Die Urteile zeigen: Die Gerichte prüfen genau, ob eine echte Selbstständigkeit vorliegt. Und die Tendenz geht leider dahin, im Zweifel eher ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis anzunehmen – insbesondere bei Tätigkeiten mit klarer Weisungsstruktur und organisatorischer Eingliederung.

Für Freelancer und Unternehmen bedeutet das: Sorgfalt bei der Vertragsgestaltung und ein wachsames Auge auf die tatsächliche Ausführung der Tätigkeit sind wichtiger denn je.

Für den Auftragnehmer gibt es in der Regel keine strafrechtlichen Konsequenzen – es sei denn, er hat aktiv an der Verschleierung mitgewirkt.

Scheinselbstständigkeit: Aktuelle Urteile

Urteile aus der jüngsten Vergangenheit zeigen: Die Gerichte prüfen genau, ob eine echte Selbstständigkeit vorliegt. Die Tendenz geht dahin, im Zweifel eher ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis anzunehmen.

Das Landessozialgericht Hessen stufte einen professionellen Rallyefahrer, der regelmäßig für ein Motorsportteam an Wettbewerben teilnahm, als abhängig beschäftigt ein. Obwohl der Fahrer einen Werkvertrag vorlegte und eigene Ausrüstung nutzte, sah das Gericht entscheidende Merkmale eines Arbeitsverhältnisses, denn der Fahrer war ausschließlich für ein Team tätig. unterlag zeitlichen und organisatorischen Vorgaben des Teams, und die Vergütung erfolgte pauschal und unabhängig vom Rennerfolg. Der Rallyefahrer besitzt daher nach Auffassung des Gerichts keine unternehmerische Freiheit – und ist sozialversicherungspflichtig. Dasselbe gilt für seinen Beifahrer (Hessisches LSG, Urteile vom 16.5.2025, Az. L 1 BA 34/23 und L 1 BA 38/23)

Das LSG Baden-Württemberg urteilte, dass Dopingkontrolleure, die für eine Anti-Doping-Organisation tätig sind, nicht als freie Mitarbeiter gelten. Ihre Tätigkeit sei inhaltlich und zeitlich stark durch den Auftraggeber bestimmt – ein klares Indiz für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis (LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 18.3.2025, Az. L 13 BA 3631/22).

Das Hessische Landessozialgericht entschied, dass Bauarbeiter, die einfache Tätigkeiten ausführen, einen festen Stundenlohn erhalten und nicht unternehmerisch auftreten, als abhängig Beschäftigte gelten. Die betroffenen Bauunternehmen wurden zur Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen verpflichtet (Hessisches LSG, Urteile vom 20.2.2025, L 8 BA 4/22, L 8 BA 62/22, L 8 BA 64/21).

Auch im Fitnessbereich geraten vermeintlich freie Mitarbeitende zunehmend in den Fokus der Sozialgerichte. So entschied das Bayerische Landessozialgericht, dass Kursleiter in Fitnessstudios nicht automatisch als Selbstständige gelten. Im konkreten Fall wurde ein Fitnesstrainer, der regelmäßig Gruppenkurse im Studio durchführte, als abhängig beschäftigt eingestuft. Ausschlaggebend war, dass er in den Stundenplan des Studios eingebunden war, keine eigenen Preise festlegte und keine unternehmerische Gestaltungsfreiheit besaß. Das Gericht stellte klar: Auch wenn ein Studio Kursleiter formal als freie Mitarbeiter führt, kann dies bei fehlender Eigenverantwortung und Weisungsfreiheit eine Fehleinschätzung mit weitreichenden Folgen sein (Bayerisches LSG, Beschluss vom 18.8.2023, Az. L 7 BA 72/23 B ER).