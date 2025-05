Gesetzliche Rentenversicherung für Selbstständige: Aktuelle Regelung und Perspektiven

Selbstständige können zwischen verschiedenen Beitragsmodellen wählen:

Halber Regelbeitrag für Gründer: Existenzgründer zahlen in den ersten drei Jahren nur die Hälfte des Regelbeitrags, also etwa 348,29 Euro monatlich ab 2025.

Regelbeitrag: Ein Pauschalbetrag, der sich an einem fiktiven durchschnittlichen Einkommen orientiert. Ab 2025 beträgt dieser bundeseinheitlich 696,57 Euro monatlich.

Die einkommensgerechte Beitragszahlung ähnelt der Beitragsberechnung bei Arbeitnehmern, allerdings tragen Selbstständige den Beitrag vollständig selbst, ohne Arbeitgeberanteil.

Selbstständige, die ihre Versicherungspflicht der Deutschen Rentenversicherung anzeigen, erhalten von dieser recht bald einen Fragebogen zur Feststellung der Versicherungspflicht kraft Gesetzes bzw. den Antrag auf Versicherungspflicht als selbstständig Tätiger.

In diesem Antrag wird auch die gewünschte Art der Beitragsgestaltung erfragt. Wichtig ist dabei: Egal was die Betroffenen hier ankreuzen – durch die Festlegung bindet sich niemand auf Dauer an eine Lösung. Ein gewisser Gestaltungsspielraum besteht immer.