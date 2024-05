Umsatzsteuer bei Online-Veranstaltungen

Vorträge, Konzerte, Sportkurse: Was gibt es inzwischen nicht alles online! Umsatzsteuerlich stellt sich da schnell die Frage nach dem Leistungsort, nach Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen. Das Bundesfinanzministerium hat dazu jetzt ein ausführliches Schreiben veröffentlicht.

Inhalt

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: [...] die Umsätze folgender Einrichtungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts: Theater, Orchester, Kammermusikensembles, Chöre, Museen, botanische Gärten, zoologische Gärten, Tierparks, Archive, Büchereien sowie Denkmäler der Bau- und Gartenbaukunst. Das Gleiche gilt für die Umsätze gleichartiger Einrichtungen anderer Unternehmer, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie die in Satz 1 bezeichneten Einrichtungen erfüllen. Steuerfrei sind auch die Umsätze von Bühnenregisseuren und Bühnenchoreographen an Einrichtungen im Sinne der Sätze 1 und 2, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass deren künstlerische Leistungen diesen Einrichtungen unmittelbar dienen. Museen im Sinne dieser Vorschrift sind wissenschaftliche Sammlungen und Kunstsammlungen,

Dabei sind die Angebotsformen vielfältig: Teilweise werden Live-Veranstaltungen parallel in Echtzeit digital übertragen, teilweise ersetzt die Live-Übertragung die persönliche Teilnahme vor Ort sogar vollständig und vielfach werden Live-Mitschnitte oder vorproduzierte Aufzeichnungen entsprechender Veranstaltungen (zum Beispiel Konzerte, Unterrichtskurse oder Fitnesskurse) via Streaming oder Download zur Verfügung gestellt.

Vorproduzierte Inhalte

Wird online die Aufzeichnung einer Veranstaltung zur Verfügung gestellt, und kann man diese Datei individuell zu einem späteren festen oder frei wählbaren Zeitpunkt abrufen, dann kommt es auf den Ort der Leistung an: Es gilt die Umsatzsteuer des Landes, in dem sich der Nutzer befindet, der das Video abruft und anschaut. Umsatzsteuerlich handelt es sich nämlich um eine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung im Sinne des § 3a Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 UStG.

Eine Umsatzsteuerermäßigung oder Umsatzsteuerbefreiung ist in diesen Fällen nicht möglich. Befindet sich also der Nutzer in Deutschland, dann ist der normale Umsatzsteuersatz von 19% anwendbar. Bei einem Nutzer in Frankreich wäre der französische Umsatzsteuersatz anzuwenden usw.