Wohn-Immobilien: Wo sinken die Preise? Wo steigen sie weiter?

Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser steigen tendenziell weiter, aber längst nicht überall. Das prognostiziert der Wohnatlas der Postbank, den das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut erarbeitet hat.

Leben Sie in den eigenen vier Wänden? Oder vermieten Sie eine Immobilie? Dann stellt sich die Frage: Wie dürfte sich der Wertmeines Eigenheims oder meiner Eigentumswohnung in Zukunft weiterentwickeln?

Nicht wenigen Eigentümern dürften die Preissteigerungen mittlerweile unheimlich geworden sein. Umso mehr ist die Frage naheliegend, ob es immer so weiter aufwärtsgeht.

Antworten gibt der Wohnatlas der Postbank, den das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut erhoben hat.

In knapp mehr als der Hälfte aller 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte müssen Haus- und Wohnungsbesitzer damit rechnen, dass die Immobilienpreise stagnieren oder sogar zurückgehen. Rückschläge sind laut Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) vor allem im Osten der Republik wahrscheinlich.

Die neue Prognose reicht bis ins Jahr 2030. Sie beruht unter anderem auf Annahmen zur demografischen Entwicklung, Haushaltsstruktur, Erwerbstätigkeit, Alter und verfügbaren Einkommen in den untersuchten Kreisen und Städten.

In München, bereits heute teuerste Großstadt Deutschlands, prognostiziert das HWWI einen realen Preisanstieg um durchschnittlich mehr als 2 % pro Jahr. Auch in anderen Metropolen dürften die Preise weiter anziehen, wenn auch nicht so stark wie in Bayerns Landeshauptstadt.

Weiter steigende Preise sieht das Institut vor allem für den süddeutschen sowie den Hamburger und Berliner Raum und das Weser-Ems-Gebiet. Der Analyse zufolge ist mit Wertzuwächsen vor allem in wachsenden und wirtschaftlich starken Regionen mit hohen Anteilen jüngerer, gutverdienender Erwerbstätiger an der Bevölkerung zu rechnen.

Wo steigen die Preise noch besonders stark?

Überdurchschnittlich starke Zuwächse sieht das Expertenteam nicht nur in München, nicht zuletzt wegen des erwarteten Bevölkerungswachstums, der steigenden Einkommen und der demografischen Entwicklung. »In zentralen Lagen übersteigt die Nachfrage vielerorts das Angebot, was die Preise weiter in die Höhe schnellen lässt«, heißt es dazu in der Analyse.

Zu den zehn Regionen mit den höchsten erwarteten jährlichen Preisanstiegen bis 2035 zählen etwa auch der an Hamburg grenzende Landkreis Herzogtum Lauenburg, der Landkreis Lüneburg in Niedersachsen, Heilbronn in Baden-Württemberg, Miesbach in Oberbayern oder Landshut in Niederbayern – also Regionen oder Orte, an die man beim Thema »Immobilienboom in Deutschland« vielleicht nicht gerade als Erstes denkt.