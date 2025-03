Kleinwindkraftwerke & Steuern: Was muss man dazu wissen?

Unter Kleinwindkraftwerken versteht man Windräder oder senkrechte Rotoren, die auf einem Hausdach oder einem »kleinen« Mast bis maximal 50 Meter Gesamthöhe montiert sind.

Bei Masthöhen von 10 Meter benötigt man dafür keine Baugenehmigung. In einigen Bundesländern wird sogar bis zu einer Höhe von 15 Metern keine Genehmigung erforderlich.

Im Gegensatz zu Großwindkraftwerken, die Höhen von 200 Metern erreichen und in ausgewiesenen Windparks außerhalb von Ortschaften stehen müssen, dürfen Kleinwindkraftanlagen auf dem eigenen Grundstück zur dezentralen Stromversorgung errichtet werden.

Der Ertrag der kleinen Windkraftanlagen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen sind die Anlagen sehr unterschiedlich in der Größe zum anderen benötigen sie möglichst gute Windbedingungen, um die optimale Stromausbeute zu erreichen. Das bedeutet: Je mehr Störungen es durch Gebäude, Bäume oder andere Hindernisse gibt, desto geringer fällt die Wind- und Stromausbeute aus. Weiter steigt die Windkraft mit der Höhe der Anlage.

Reizvoll sind Kleinwindkraftanlagen als Ergänzung zu einer Photovoltaikanlage, weil Wind tageszeit- und jahreszeitunabhängig ist und so in den Zeiten Energie erzeugt werden kann, in denen die Photovoltaikanlage keinen Strom liefert.