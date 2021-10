Steuern sparen beim Neubau von Mietwohnungen: Bauantrag bis 31.12.2021 stellen & Sonderabschreibung nutzen!

Die Neuschaffung von Mietwohnungen wird mit einer zusätzlichen Sonderabschreibung gefördert – fünf Prozent pro Jahr in den ersten vier Jahren. Aber nur für neu gebaute Mietwohnungen, für die der Bauantrag bis zum 31.12.2021 gestellt wird!

Inhalt

Sie haben nach Bauantragstellung im Oktober 2018 ein Einfamilienhaus gebaut. Die Herstellungskosten des Gebäudes mit 100 Quadratmeter Wohnfläche betrugen 200.000 Euro, also 2.000 Euro pro Quadratmeter. Sie dürfen in den ersten vier Jahren die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nutzen. Das Gebäude wird im Oktober 2019 fertiggestellt und vermietet.

So wird die Abschreibung berechnet

Regulär können Sie das Objekt mit 2 % pro Jahr abschreiben. Das macht eine Abschreibung von 4.000 Euro pro Jahr. Im Jahr 2019 können Sie die reguläre Abschreibung nur für drei Monate geltend machen, also 4.000 Euro/12 × 3 = 1.000 Euro.

Die Sonderabschreibung dagegen wird in voller Höhe gewährt. In den ersten fünf Jahren sieht die Abschreibung also so aus (alle Beträge in Euro):

Jahr Buchwert Jahresbeginn Regel-AfA Sonder-AfA 1 200.000 1.000 10.000 2 189.000 4.000 10.000 3 175.000 4.000 10.000 4 161.000 4.000 10.000 5 147.000 3.144,39 0

So können in den vier Jahren in unserem Beispiel 40.000 Euro zusätzlicher Abschreibung geltend gemacht werden. Für einen Investor mit einem Grenzsteuersatz von 42 % fließen so in diesem Zeitraum 16.800 Euro der Investition über die vorzeitige Abschreibung zurück. Der verbleibende Restwert wird danach auf die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

Übersteigen die Anschaffungskosten den Betrag von 2.000 Euro pro Quadratmeter und bleiben unter 3.000 Euro je Quadratmeter, können Sie die Sonderabschreibung dennoch nutzen. Allerdings wird sie nur auf einen Höchstbetrag von 2.000 Euro je Quadratmeter gewährt. Höhere Kosten steigern also nur die reguläre Abschreibung. Hätte unser Beispielobjekt 300.000 Euro Herstellungskosten verursacht, sähe die Abschreibung in den ersten fünf Jahren so aus (alle Beträge in Euro):

Jahr Buchwert Jahresbeginn Regel-AfA Sonder-AfA 1 300.000 1.500 10.000 2 288.500 6.000 10.000 3 272.500 6.000 10.000 4 256.500 6.000 10.000 5 240.500 5.144,39 0