Entlastung bei Elternunterhalt im Pflegefall: Was müssen Kinder jetzt noch bezahlen?

Wenn Eltern ihren Lebensabend im Pflegeheim verbringen oder auf häusliche Pflege durch andere angewiesen sind, reicht die Altersversorgung wegen der hohen Kosten häufig nicht aus. Dann müssen die Kinder für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen. Doch das Angehörigen-Entlastungsgesetz entspannt neuerdings die Situation.

Gute Pflege ist teuer. Die Leistungen aus der Pflegeversicherung decken in vielen Fällen lediglich die Hälfte der Kosten.

Das gelingt allerdings immer seltener, weil hier das "Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe" davor ist. Ein weiterer Regress geschieht unter Umständen dadurch, dass großzügige Schenkungen der Eltern wieder rückgängig gemacht werden müssen.

Zunächst gilt: Wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern nicht ausreicht, tritt an erster Stelle das Sozialamt auf den Plan und übernimmt die ungedeckten Kosten. Doch das macht das Sozialamt oftmals bloß vorübergehend und/oder nur zum Teil. Schließlich sollen die Pflegekosten nicht von der Allgemeinheit getragen werden, wenn die unterhaltspflichtigen Kinder leistungsfähig sind. Deshalb versuchen die in Vorlage getretenen Sozialhilfeämter die geleisteten Kosten mittels Sozialhilferegress (Unterhaltsregress) bei Unterhaltspflichtigen wieder einzutreiben.

In vielen Fällen müssen dann die erwachsenen Kinder einspringen und Unterhalt zahlen. Dazu sind sie gemäß § 1601 BGB im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet, denn Kinder haften für ihre Eltern.

Die Zahlung von Elternunterhalt ist deshalb für die meisten Kinder pflegebedürftiger Eltern vom Tisch. Die zuständigen Ämter haben deshalb seit Januar 2020 in der Regel kein Geld mehr eingefordert. Sind Sie sich jedoch nicht sicher, ob Sie von der gesetzlichen Neuregelung profitieren, sollten Sie weiterlesen.

Seit dem 1.1.2020 müssen deutlich weniger Kinder damit rechnen, sich finanziell am Lebensunterhalt ihrer bedürftigen Eltern beteiligen zu müssen. Das Angehörigen-Entlastungsgesetz regelt in § 94 Abs. 1a SGB XII, dass Unterhaltsansprüche leistungsberechtigter Eltern gegenüber ihren Kindern nicht zu berücksichtigen sind.

Wenn Sie nach Aufforderung die Auskunft nicht oder nicht rechtzeitig erteilen, laufen Sie Gefahr, dass das Sozialamt Vollstreckungsmaßnahmen gegen Sie ergreift. Das geht, ohne dass vorher ein gerichtliches Verfahren eingeleitet worden ist. Dabei darf das Sozialamt sogar an Ihren Arbeitgeber herantreten. Ebenso besteht ein Auskunftsanspruch gegenüber dem Finanzamt (§ 21 Abs. 4 SGB X).

Erst wenn hinreichende Anhaltspunkte für ein Überschreiten der Jahreseinkommensgrenze vorliegen, besteht ein Auskunftsanspruch, aufgrund dessen das Amt ermittelt, in welchem Umfang sich die Kinder an den Kosten beteiligen müssen. Um den Unterhaltsanspruch der Eltern berechnen zu können, benötigt das Sozialamt einen detaillierten Einblick in ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse und gegebenenfalls auch die des Ehepartners.

Wenn dann die Eltern die Frage mit "Ja" beantworten, besteht ein Anlass für die Sozialämter, bei den Kindern genauer nachzufragen. Die Eltern brauchen diese Frage nicht zu beantworten. Schließlich wissen sie in der Regel nicht genau, wie viel ihre Kinder verdienen.

Allerdings kann der Sozialhilfeträger Angaben verlangen, die Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse der Unterhaltspflichtigen zulassen. Bereits jetzt ist es Verwaltungspraxis, dass die Sozialämter in den Antragsformularen für Grundsicherung die Eltern selbst fragen, ob ihre Kinder mehr als 100.000,– € Jahresbruttoeinkommen haben, denn für die reine Grundsicherung gab es bereits vorher die 100.000-Euro-Grenze.

Erst am Jahresende steht fest, ob Sie tatsächlich ein Jahresbruttoeinkommen von 100.000,– € erwirtschaftet haben. Daher können Sie Ihre Unterhaltszahlungen einstellen, denn Elternunterhalt müssen Sie nicht zahlen, solange Sie nicht wissen, ob Sie die Einkommenshöhe von über 100.000,– € auch im Jahre 2021 erwirtschaften.

Einen Teil der Pflegekosten deckt zunächst die Pflegeversicherung, deren Höhe abhängig vom Pflegegrad ist. Weil dieser Geldbetrag von der Pflegekasse jedoch in der Regel für vollstationäre Unterbringungen nicht ausreicht, müssen alle Einkünfte des Pflegebedürftigen mit herangezogen werden, also seine Renteneinkünfte, seine Mieteinnahmen, Zinseinkünfte und sein vorhandenes Vermögen.

Kommt der pflegebedürftige Ehepartner ins Pflegeheim, während der andere noch rüstige Ehepartner zu Hause wohnen bleibt, muss dieser somit die ungedeckten Pflegeheimkosten mitbezahlen, denn wenn nur ein Elternteil im Pflegeheim untergebracht ist und der andere Elternteil in der bisherigen Wohnung verbleibt, gelten beide sozialhilferechtlich immer noch als Bedarfsgemeinschaft. Sie werden nicht wie getrennt lebende oder geschiedene Eheleute behandelt.

Gemäß § 1601 BGB sind Verwandte in auf- und absteigender Reihenfolge gegenseitig zu Unterhaltszahlungen verpflichtet, und zwar ein Leben lang. Demnach besteht zivilrechtlich eine Unterhaltspflicht der Enkel gegenüber ihren Großeltern.

Bei Selbstständigen zählt der Jahresgewinn, also Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben. Vorhandenes Vermögen wird dagegen nicht berücksichtigt.

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz gilt seit dem 1.1.2020. Seither zahlen unterhaltspflichtige Kinder erst ab 100.000,– € Jahresbruttoeinkommen für den offenen Pflegebedarf ihrer Eltern. Die 100.000-Euro-Grenze umfasst das gesamte Jahresbruttoeinkommen. Das ist das zu versteuernde Gesamteinkommen, also das Brutto-Jahresgehalt plus eventuelle weitere Einnahmen zum Beispiel aus Vermietung oder aus Kapitalvermögen, minus Werbungskosten.

Im Ergebnis muss der Sozialhilfeträger in den meisten Fällen somit die Kostenlücke allein schließen, wenn pflegebedürftige Eltern nicht in der Lage sind, allein für ihren Lebensunterhalt aufzukommen.

Im Extremfall bedeutet das: Wenn das Kind über ein Jahresbruttoeinkommen von 99.000,– € verfügt und sein Ehegatte über ein Jahresbruttoeinkommen von 150.000,– €, wird das Kind nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz nicht zur Kasse gebeten, und das, obwohl es bei einem solchen Familieneinkommen wirtschaftlich dazu in der Lage wäre.

Sollte das unterhaltspflichtige Kind also zusammen mit dem Einkommen seines Ehepartners auf mehr als 100.000,– € kommen, verpflichtet dies das Kind nicht zu Unterhaltszahlungen für seine Eltern, es gilt allein das Einkommen des Kindes.

In diesem Fall, beispielsweise ausgelöst durch die Corona-Pandemie, brauchen die betroffenen Kinder zumindest für die Jahre 2020 und 2021 nicht mehr für den Elternunterhalt aufzukommen, weil ihre Einnahmen weggebrochen sind und ihre Einkünfte unter der 100.000-Euro-Grenze liegen werden.

Sie sollten sofort den Sozialhilfeträger unter Darlegung der aktuellen Einkommenssituation informieren und diesem die zukünftige Prognose in Ihrem konkreten Fall und Berufsbild aufzeigen. Und, dass Sie daher gezwungen sind, die Unterhaltszahlungen sofort auszusetzen, weil Sie finanziell dazu derzeit nicht in der Lage sind.

Wenn der Elternunterhalt in einem Gerichtsverfahren bereits mit einem bestimmten monatlichen Zahlbetrag "tituliert" wurde, sollten Betroffene einen Abänderungsantrag beim zuständigen Familiengericht stellen. Für dieses Verfahren besteht Anwaltszwang. Hinweis: Wenn eine Forderung tituliert ist, ist der Gläubiger berechtigt, Zwangsvollstreckungen gegen den Schuldner einzuleiten.

Wichtig: Die Pflegekosten, die Sie bis dahin an das Sozialamt gezahlt haben, können Sie nicht zurückfordern, da das Angehörigen-Entlastungsgesetz nicht rückwirkend greift. Daher ist schnelles Handeln angesagt.

Wann müssen sich Geschwister die Unterhaltslasten teilen?

Wenn Sie Geschwister haben, haften Sie gemeinsam mit Ihren Geschwistern anteilig nach Ihren jeweiligen Einkommensverhältnissen. Nach Ihren Vermögensverhältnissen haften Sie nicht mehr, da das Vermögen für den Elternunterhalt aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes nicht mehr herangezogen wird.

Selbst wenn Sie allein in der Lage wären, die offenen Heimkosten Ihrer Eltern zu tragen, darf das Sozialamt nicht ausschließlich Sie in Anspruch nehmen. Hier wird für alle Geschwister eine eigenständige Berechnung durchgeführt. Wenn der Unterhalt, den die jeweiligen Geschwister zu zahlen in der Lage sind, die offenen Heimkosten übersteigt, teilt das Sozialamt die Unterhaltsverpflichtung entsprechend auf.

Beispiel: Die Berechnung hat ergeben, dass Sie in der Lage wären, 600,– € zu zahlen, Ihr Bruder lediglich 300,– €. Es bestehen offene Heimkosten in Höhe von 300,– €. Dementsprechend müssen Sie, der doppelt so viel leisten kann wie der Bruder, 200,– € zahlen, der Bruder kommt mit 100,– € davon. Sie brauchen aber erst zu zahlen, wenn man Ihnen gegenüber die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern und die Einkommensverhältnisse der Geschwister offengelegt hat. Andernfalls können Sie nicht überprüfen, wie das Sozialamt gerechnet hat.

Weil diese Auskünfte mit Hinweis auf den Datenschutz möglicherweise nicht erteilt werden, sollten Sie die Zahlung verweigern.

Es gehört zu einer schlüssigen Berechnung, dass auch das Einkommen der anderen Unterhaltspflichtigen offengelegt wird. Kommt das Sozialamt dieser Verpflichtung erst im Klageverfahren nach, besteht die Möglichkeit, bis dahin den Unterhaltsanspruch anzuerkennen und so das Sozialamt die gesamten Kosten des Verfahrens tragen zu lassen (BGH, Urteil vom 7.5.2003, Az. XII ZR 229/00).

Wichtig: Der Wegfall einzelner unterhaltspflichtiger Kinder darf nicht zu einer höheren Belastung der anderen Geschwister führen. Deren Unterhaltspflicht ist auf die ermittelte anteilige Haftung beschränkt (BGH, Beschluss vom 17.6.2015, Az. XII ZB 458/14).