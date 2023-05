Sozialwahl 2023: Worum geht es und wer wird gewählt?

Die Sozialwahl 2023 steht vor der Tür. Am 31. Mai 2023 finden die 13. Sozialversicherungswahlen seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland statt. Mehr als 52 Millionen Versicherte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Sozialwahl ist Ausdruck der Selbstverwaltung im sozialen Versicherungssystem. Durch die gewählten Vertreter gestalten Versicherte ihre Renten- und Krankenversicherung mit und nehmen Einfluss auf wichtige Eckpfeiler der sozialen Sicherung.

Was ist die Sozialwahl?

Bei den Sozialwahlen werden die sogenannten Sozialparlamente der Rentenversicherung und Krankenkassen gewählt. Dort gilt – wie auch bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – das Prinzip der Selbstverwaltung. Deshalb entscheiden die Versicherten bzw. Mitglieder alle sechs Jahre darüber, wer sie in den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungen vertritt. In der sozialen Selbstverwaltung bestimmen die Versicherten und Arbeitgeber, wofür die Beiträge verwendet werden. Während sich der Gesetzgeber im Wesentlichen darauf beschränkt, die Rahmenbedingungen für das Sozialversicherungssystem festzulegen, ist es Aufgabe der Selbstverwaltung, diesen Rahmen auszufüllen, das heißt, sich selbst zu organisieren, um in eigener Verantwortung die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.