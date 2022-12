Krankengeld: Gibt der Arbeitgeber einen Zuschuss?

Ältere Arbeitnehmer sind nicht häufiger krank als jüngere – aber länger. Daher ist für sie die Absicherung bei längerer Krankheit noch wichtiger als für ihre jüngeren Kollegen. Wie lässt sich die Versorgungslücke beim Krankengeld ausgleichen? Hier lesen Sie die Antwort.

Private Versicherungen weisen beim Krankengeld immer wieder auf die Versorgungslücke hin und bieten zur Schließung dieser Lücke Krankentagegeld-Zusatzversicherungen an. Grundsätzlich kann der Abschluss einer solchen Versicherung sinnvoll sein.

Grundsätzlich können Arbeitgeber einen Zuschuss zum Krankengeld leisten. Das können sie freiwillig tun, teilweise sind solche Zuschüsse aber auch in Tarifverträgen ausdrücklich geregelt – z.B. in der Metall- und Elektroindustrie Südbaden oder im Manteltarif der Chemieindustrie.

Wie hoch kann der Zuschuss des Arbeitgebers sein?

Eine indirekte Regelung findet sich in § 49 SGB V. Dort geht es um das »Ruhen des Krankengeldanspruchs«, also um die Fälle, in denen kein Krankengeld gezahlt wird. Das ist danach immer der Fall, so weit und so lang Versicherte beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erhalten. Ausgenommen ist dabei ausdrücklich »einmalig gezahltes Arbeitsentgelt«, also etwa das 13. Monatsgehalt. Damit fällt das Krankengeld weg, sobald ein Arbeitsunfähiger von seinem Arbeitgeber »beitragspflichtiges Arbeitsentgelt« erhält.

Deshalb stellt sich die Frage, wann der Zuschuss des Arbeitgebers beitragspflichtig ist. Das wiederum ist in § 23c SGB IV geregelt.

Danach sind Arbeitgeberzuschüsse zum Krankengeld nicht beitragspflichtig, wenn Zuschuss und Krankengeld zusammen das vorher bezogene Nettoarbeitsentgelt »nicht um mehr als 50,– € im Monat übersteigen«.