Was ist das Ehegattensplitting?

Das Ehegattensplitting ist ein Verfahren bei der Einkommensteuer, das es Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern ermöglicht, eine gemeinsame Steuererklärung abzugeben und dadurch oft Steuern zu sparen.

Beim Ehegattensplitting (Splittingtarif) wird so getan, als ob beide Partner die Hälfte des gemeinsamen Einkommens beziehen würden.

Die Berechnung des Ehegattensplittings erfolgt in mehreren Schritten:

Das Ehegattensplitting kann nur dann angewendet werden, wenn Paare verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, nicht dauerhaft getrennt leben und keine Einzelveranlagung wählen.

»Progression der Einkommensteuer« bedeutet, dass der Steuersatz mit steigendem Einkommen ansteigt. Das heißt, je mehr man verdient, desto höher ist der Prozentsatz an Steuern, den man zahlen muss.

Der Hauptvorteil des Ehegattensplittings liegt in der progressiven Einkommensteuer: Durch die Halbierung des gemeinsamen Einkommens fallen beide Ehepartner in einen niedrigeren Steuersatz, wodurch sie weniger Steuern zahlen.

Beide Partner müssen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

Bestehende Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft. Unverheiratete Paare können das Splittingmodell nicht nutzen, auch wenn sie in einer Partnerschaft zusammen in einem Haushalt leben.

Gemeinsame Veranlagung: Ehepaare und eingetragene Lebenspartner können wählen, ob sie sich gemeinsam oder einzeln veranlagen lassen möchten. Die gemeinsame Veranlagung führt oft zu einem Steuervorteil. Je höher das gemeinsame Einkommen, desto größer ist in der Regel der Vorteil durch das Ehegattensplitting. Ein Einkommensunterschied von etwa fünf Prozent kann bereits ausreichen, um vom Splittingvorteil zu profitieren.

Steuerklassenwahl: Ehepaare können ihre Steuerklassenkombination wählen, wobei die Kombination 3/5 oft bei deutlichen Einkommensunterschieden vorteilhaft ist. Der besser verdienende Partner wählt Steuerklasse 3, der andere Steuerklasse 5. Bei ungefähr gleichem Einkommen bietet sich Steuerklasse 4 für beide an. Bei »Steuerklasse 4 mit Faktor« für beide Partner berücksichtigt das Finanzamt den Splittingvorteil bereits während des Jahres.

Je größer die Einkommensunterschiede zwischen den Ehepartnern, desto höher ist der finanzielle Vorteil durch das Ehegattensplitting. Erzielt nur ein Partner ein hohes Einkommen, ist der Vorteil am größten. Wenn beide Partner etwa gleich viel verdienen, ist der Splittingvorteil geringer.

So stellt das Ehegattensplitting sicher, dass alle Ehepaare mit gleichem Gesamteinkommen die gleiche Einkommensteuer zahlen, unabhängig davon, wie sich die Einkommen auf die Partner verteilen.

Der Splittingtarif unterstellt dabei, dass jeder Ehepartner die Hälfte des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens verdient. Dadurch wird ein Teil des zu versteuernden Einkommens vom höher verdienenden Ehepartner auf den anderen verlagert, was insgesamt zu einem niedrigeren Steuersatz führt.

Ja, es gibt auch Situationen, in denen eine Einzelveranlagung steuerlich sinnvoller sein kann.

Wenn sich ein Ehepaar scheiden lässt und eine/einer von beiden im selben Jahr erneut heiratet, tritt ein Sondersplitting in Kraft:

Das bedeutet: Das Finanzamt führt die in der Steuererklärung (oder den Steuererklärungen, bei Einzelveranlagung) beantragte Veranlagung aus und mischt sich nicht in die Entscheidung ein, ob eine getrennte oder eine gemeinsame Veranlagung durchgeführt wird oder sinnvoll ist.

Für getrennt lebende Partner besteht übrigens keine einkommensteuerrechtliche Verpflichtung, dem Ehegattensplitting im Trennungsjahr zuzustimmen. An dieser Stelle müssen sich die Partner zusammenraufen – oder es gibt eben eine Einzelveranlagung. Der Anspruch auf Zustimmung zur Zusammenveranlagung besteht ausschließlich zwischen den Partnern, nicht gegenüber dem Finanzamt.

Im Jahr der Trennung kann (muss aber nicht) eine Ehegattenveranlagung in Anspruch genommen werden, wenn zumindest an einem Tag eine Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen den Eheleuten bestand.

Ist das Witwensplitting das gleiche wie das Ehegattensplitting?

Das Witwensplitting ist eine spezielle Regelung, die Hinterbliebenen nach dem Tod des Ehepartners in den ersten zwei Jahren zugutekommt. Es soll eine steuerliche Entlastung in einer schwierigen Zeit bieten, in der nicht nur ein Einkommen wegfällt, sondern durch die Einzelveranlagung gegebenenfalls auch ein höherer Steuersatz anfällt.

Das Witwensplitting stellt also eine Art Übergangsregelung dar, die es Hinterbliebenen ermöglicht, nach dem Tod des Partners weiterhin von Steuervorteilen zu profitieren, die dem Ehegattensplitting ähneln.

Konkret bedeutet das: Im Todesjahr kann (ohnehin) noch das Ehegattensplitting verwendet werden. Im Folgejahr kommt dann der Ehegattensplittingtarif zur Anwendung. Hinterbliebene werden also zwar theoretisch einzeln veranlagt, es wird aber mit dem Splittingtarif gerechnet.

Um das Witwensplitting nutzen zu können, müssen zum Todeszeitpunkt die Bedingungen für die Zusammenveranlagung erfüllt sein. Dazu gehört, dass beide Ehepartner zum Todeszeitpunkt des einen Partners nicht dauerhaft getrennt gelebt haben. Außerdem müssen sie in Deutschland gewohnt haben und unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sein. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die hinterbliebene Person im betreffenden Jahr nicht erneut heiratet.