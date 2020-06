Geld aus Vertreterversorgungswerk: Rente oder gewerbliche Einkünfte?

[ 16.04.2020, 00:00 Uhr ] Plus 4,2 Prozent im Osten, plus 3,45 Prozent im Westen: So hoch wird die Rentenerhöhung 2020 ausfallen. Für viele Rentner heißt das: Es wird wieder Zeit, eine Steuererklärung einzureichen! Zum Glück heißt steuerpflichtig aber nicht zwangsläufig, dass auch Steuern gezahlt werden müssen – denn auch Rentner haben Ausgaben, die die Steuerlast mindern. mehr