Betriebliche Invaliditätsrente plus Erwerbsminderungsrente möglich

Was zum Leistungspaket von Betriebsrenten gehört, ist gesetzlich nicht genau festgelegt. So kann in betrieblichen Versorgungsordnungen auch eine Invaliditätsrente vorgesehen sein – muss es aber nicht.

Ist eine betriebliche Rentenzahlung bei Invalidität vorgesehen, darf der betriebliche Leistungsanspruch nicht daran gebunden sein, dass die gesetzliche Erwerbsminderungsrente unbefristet gewährt wird – was der Ausnahmefall ist –, so ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (Az. 3 AZR 445/20).

Der Fall Verhandelt wurde in Erfurt über die Klage eines Erwerbsminderungsrentners. Der Betreffende hatte im Jahr 2000 von seinem Arbeitgeber eine Versorgungszusage erhalten, die auch Leistungen der betrieblichen Invaliditätsversorgung enthielt. Diese sollte »bei Eintritt einer voraussichtlich dauernden völligen Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Sozialversicherungsrechts« gewährt werden. Der Betreffende bezieht seit dem 1.6.2017 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversicherung und beantragte daher eine betriebliche Invaliditätsrente. Sein Arbeitgeber lehnte das mit dem Argument ab, die Voraussetzungen der Versorgungszusage lägen nicht vor, da der Betreffende nicht »voraussichtlich dauernd« erwerbsunfähig sei, sondern nur für die Dauer von drei Jahren. Eine solche Befristung der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente sieht § 102 SGB VI als Regelfall vor. Danach werden Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit »auf Zeit geleistet«. Ratgeber Die Rentenlücke schließen: Welche Zusatzrente ist für Sie die beste?