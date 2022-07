Immobilienkauf: Was Kreditnehmer bei steigenden Bauzinsen tun können

Seit Anfang dieses Jahres sind die Bauzinsen kräftig gestiegen. Wenn der Trend anhält, wird es mit den Darlehenszinsen in diesem Jahr noch weiter nach oben gehen. Was Sie wissen sollten, damit Ihre Rechnung bei der Finanzierung Ihres Bauprojekts aufgeht: Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Inhalt

Liebäugeln Sie gerade damit, eine Eigentumswohnung oder ein Haus zu kaufen? Oder haben Sie bereits eine Immobilie finanziert und die Zinsbindung Ihres Kredits neigt sich dem Ende zu? Dann haben Sie es wahrscheinlich schon längst gemerkt: Sie müssen jetzt mit höheren Kreditzinsen rechnen.

Derzeit liegt der effektive Jahreszins für Hypothekendarlehen mit zehn Jahren Laufzeit bei 2,60 %. Ende des vergangenen Jahres waren es noch unter 1 % gewesen. In den vergangenen Monaten gab es damit den stärksten Anstieg seit der Jahrtausendwende. Noch sind die Bauzinsen von früher üblichen Niveaus, die bei 4 %, 5 % oder gar 6 % lagen, ein ganzes Stück entfernt, aber nun scheinen die Zeiten von historisch niedrigen Bauzinsen zumindest vorübergehend vorbei zu sein.

Die eigene Immobilie ist der wichtigste Bestandteil der eigenen Altersvorsorge. Das mietfreie Wohnen spart auf Dauer eben Geld. Für die meisten Menschen ist der Bau oder Kauf eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung die größte Investition in ihrem Leben. Erfahren Sie in unserem aktuellen Ratgeber zur Baufinanzierung, wie teuer Ihre Immobilie sein darf und welche Banken oder Anbieter für Ihren Wohnungs- oder Hauskredits infrage kommen.

Wie werden sich die Bauzinsen in Zukunft entwickeln?

Die Experten sind sich einig: Die Zinsen dürften weiter nach oben gehen. Allerdings war in den vergangenen Monaten jede Prognose sehr schnell überholt. Die Zinsaufschläge kamen also viel schneller und waren deutlich höher als prognostiziert. Anfang des Jahres hatten Banken z.B. noch von Zinsen in Höhe von maximal 2 % bis zum Jahresende gesprochen. Jetzt verlangen einige Geldinstitute für zehnjährige Baudarlehen bereits wieder knapp über 3 %.

Wie dramatisch sich das auswirkt, zeigt eine Rechnung des Immobilienportals Immowelt am Beispiel einer 80 m2 großen Bestandswohnung in München. Gerechnet wurde dabei mit einem Zinssatz von 1,38 % im Januar und 3,05 % im April.

Das Ergebnis: Bei einem mittleren Angebotspreis von derzeit 766.000,– € für das Domizil in der Isar-Metropole, einer jährlichen Tilgungsrate von 2 %, zehn Jahren Kreditlaufzeit und einer 95-Prozent-Finanzierung des Objekts lag die monatliche Rate zu Anfang des Jahres bei 2.050,– €. Nach dem Zinsanstieg zahlen Wohnungskäufer in München inzwischen 3.060,– € pro Monat, also fast 50 % mehr.