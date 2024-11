Selbstständige: 10 Steuertipps zum Jahreswechsel

Jetzt ist die perfekte Zeit, um die Weichen zum Steuern sparen zu stellen – entweder noch für 2024 oder für 2025! Bei diesen 10 Tipps ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Betriebliche Einkäufe, die im Dezember 2024 mit Kreditkarte oder EC-Karte bezahlt werden, können noch im Jahr 2024 als Betriebsausgabe erfasst werden – auch dann, wenn das Geld erst im Januar 2025 vom Konto abgebucht wird. Denn es kommt nicht auf die Abbuchung, sondern auf den Tag des Kaufs an.

Wichtig: Die Zahlung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung für Dezember 2024 oder das IV. Quartal 2024 sollte bis spätestens bis 13.1.2025 beim Finanzamt eingegangen sein. Sonst fallen Säumniszuschläge an.

Durch Zahlung nach dem 10.1. können solche Betriebsausgaben in das Jahr 2025 verlagert werden.

Wer in der Zeit vom 1.1. bis 10.1.2025 Zahlungen leistet, die regelmäßig anfallen, bis zum 10.1. fällig sind und wirtschaftlich das Jahr 2024 betreffen, muss den Betrag bereits in der Gewinnermittlung 2024 als Betriebsausgabe berücksichtigen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter, die in der Zeit vom 1.4.2024 bis 31.12.2024 angeschafft werden, kann noch die degressive Abschreibung angewendet werden. Diese führt anfangs zu höheren Betriebsausgaben und bietet sich daher an, wenn der Gewinn des Jahres 2024 gezielt gedrückt werden soll.

Wenn Investitionen im Zeitraum 2025 bis 2027 geplant werden und der Gewinn im Jahr 2024 ohne Berücksichtigung eines Investitionsabzugsbetrags nicht höher als 200.000 Euro ist, kann in der Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) 2024 ein IAB von bis zu 50% der voraussichtlichen Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts gewinnmindernd erfasst werden.

Die GWG-Regeln sind gar nicht so einfach, da der Gesetzgeber zahlreiche Wahlmöglichkeiten anbietet. Wer sich damit gut auskennt, kann für sich das Maximum an Abschreibungen herausholen!

Was ist überhaupt ein GWG? Die wesentlichen Merkmale sind: Anschaffungskosten von maximal 1.000 Euro, bewegliches Wirtschaftsgut, Zugehörigkeit zum Anlagevermögen und selbstständige Nutzbarkeit.

Zu einem sogenannten » geringwertigen Wirtschaftsgut « (GWG) kann man kommen, indem man für zukünftige kleinere Anschaffungen einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) bildet, im Jahr des Kaufs die Anschaffungskosten in Höhe des aufgelösten IAB herabsetzt und dadurch unter die GWG-Grenze von 250 Euro/800 Euro/1.000 Euro gelangt. Wurde in den Jahren 2021 bis 2023 ein IAB gebildet, der noch nicht übertragen wurde, kann dieser nun bis 50 % gewinnerhöhend aufgelöst werden und gleichzeitig die Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts kürzen. Somit wird es zum sofort abzugsfähigen GWG.

Computer und Software sofort abschreiben

Wer einen Computer, dazugehörende Peripheriegeräte und Computerprogramme in 2024 angeschafft hat, kann die Kosten in voller Höhe als Betriebsausgaben in der Gewinnermittlung 2024 berücksichtigen – selbst wenn diese Wirtschaftsgüter erst im Dezember angeschafft werden.