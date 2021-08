Flutkatastrophe: Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 möglich

Um die durch die Flutkatastrophe betroffenen Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und liquide zu halten, setzen die Finanzämter in Bayern auf Antrag die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen für 2021 herab bzw. erstatten diese im Bedarfsfall vollständig.

Dazu hat das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt) eine »Anleitung für durch die Flutkatastrophe betroffene Unternehmen zur Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung« veröffentlicht.

Der einfachste und schnellste Weg der Antragstellung zur Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 besteht in der Übermittlung einer berichtigten Anmeldung über das ELSTER-Online-Portal entsprechend des Vordrucks »Anmeldung der Sondervorauszahlung USt 1 H«

So füllen Sie den Vordruck aus

Wichtig: Der Antrag muss die Anmeldung als Berichtigung kennzeichnen (Kennzahl 10 = »1« in Zeile 22).

Sie schreiben also in die Zeile 22 (Kennzahl 10) eine »1« und in die Zeilen 24 und 25 (Kennzahl 38) jeweils »0«.