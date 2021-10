Private Pflegeversicherung: Finanzieller Schutz vor dem Pflegerisiko

Rund 3,9 Millionen Pflegebedürftige beziehen zurzeit Leistungen aus der sozialen Pflichtversicherung. Diese Leistungen reichen aber bei Weitem nicht aus, um die Kosten bei häuslicher oder stationärer Pflege zu decken. Wer es sich leisten kann, sorgt mit einer Pflegezusatzversicherung vor.

Um die hohen Eigenanteile für die Pflege von aktuell rund 2.000,– € im Monat später finanziell aufbringen zu können, sorgen 3,5 Millionen Versicherte für den Fall einer späteren Pflegebedürftigkeit mit einer privaten Pflegezusatzversicherung vor.

Wer über hohes Einkommen verfügt, kann sich hingegen durch Zahlung von laufenden Beiträgen spätere Leistungen der privaten Pflegezusatzversicherung sichern. Diese werden bei Pflegetagegeldversicherungen, wie schon der Name sagt, als Pflegetagegeld gezahlt. Multipliziert mit im Schnitt 30 Tagen, errechnen Sie so das monatliche Tagegeld im Pflegefall.

Die Kehrseite dieser an sich versichertenfreundlichen Regelung sind höhere Kosten für die Versicherer. Das wird stark steigende Beiträge nach sich ziehen, die nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den relativ geringen Leistungen stehen. Versicherungsexperten rechnen damit, dass die Policen für die staatlich geförderte im Vergleich zur nicht staatlich geförderten Pflegetagegeldversicherung teurer werden. Die staatliche Zulage von monatlich 5,– € ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Selbst bei einer Beitragsdauer von 30 Jahren summiert sich dieser Zuschuss lediglich auf 1.800,– €.

Beim Pflege-Bahr erfolgt keine Gesundheitsprüfung. Vorerkrankungen werden also bei der Beitragsberechnung nicht berücksichtigt. Fehlende Altersbeschränkung und fehlende Gesundheitsprüfung führen dazu, dass die Versicherer jeden – also auch ältere und kranke Menschen – aufnehmen müssen und keinen abweisen dürfen. Rechtlich liegt somit ein Kontrahierungs- bzw. Vertragszwang vor.

Da es beim Pflege-Bahr kein Höchsteintrittsalter gibt, können auch hochbetagte Versicherer noch die staatlich geförderte Pflegetagegeldversicherung abschließen, sofern sie noch nicht pflegebedürftig sind. Nachteilig ist jedoch, dass als Voraussetzung für Leistungen im Pflegefall eine Wartezeit von bis zu fünf Jahren eingehalten werden muss. Wer vor Ablauf von fünf Jahren pflegebedürftig wird, erhält keine Leistungen. Die Beiträge sind in diesem Fall also verloren.

Im Jahr 2013 wurde vom damaligen Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr die staatlich geförderte Pflegetagegeldversicherung eingeführt, die kurz auch Pflege-Bahr genannt wird. Im höchsten Pflegegrad 5 wird ein Pflegetagegeld von mindestens 600,– € im Monat gezahlt. Die Leistungen für die Pflegegrade 1 bis 4 betragen mindestens 60,– € in Pflegegrad 1 und gehen bis mindestens 240,– € in Pflegegrad 4. Diese Leistungen reichen im Pflegefall fast nie aus, da die Eigenanteile für die Pflegebedürftigen deutlich darüberliegen.

Die Pflegekostenversicherung kann die Leistung verdoppeln

Im Unterschied zur Pflegetagegeldversicherung knüpft die Pflegekostenversicherung direkt an die von der gesetzlichen Pflegeversicherung übernommenen Pflegekosten an. Zahlt die Pflegekasse den Höchstsatz von 2.005,– € in Pflegegrad 5 und stationärer Pflege, können in der privaten Pflegekostenversicherung nochmals 2.005,– € für die Zahlung der sonstigen Pflege-, Verpflegungs- und Einrichtungskosten übernommen werden, sofern man sich für eine Absicherung zu 100 % entscheidet. Diese 2.005,– € entsprechen in etwa dem durchschnittlichen Eigenanteil der Pflegebedürftigen.

Zahlt die Pflegekasse bei häuslicher Pflege durch Angehörige monatlich 316,– € in Pflegegrad 2, schießt die private Pflegekostenversicherung bei 100 % Schutz auch nur 316,– € zu. Kein Geld gibt es bei ambulanter Pflege in Pflegegrad 1, da auch die Pflegekasse außer dem Entlastungsbetrag von 125,– € nichts zahlt.