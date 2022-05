Wenn COVID-19 den Urlaub vereitelt

Wenn sich Arbeitnehmer kurz vor einem bewilligten Urlaub mit Corona infizieren, sollten sie unbedingt zum Arzt gehen. Selbst wenn sie keine Symptome haben.

Grundsätzlich gilt: Erkrankt ein Arbeitnehmer im Urlaub und seine Arbeitsunfähigkeit wird ärztlich festgestellt, gelten die Urlaubstage in Krankheit als nicht verbraucht. Diese können später nochmals genommen werden.

Hierzu bestimmt das Bundesurlaubsgesetz: "Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet".

Doch was gilt bei einer Quarantäne?

Mit dieser Frage haben sich bereits etliche Arbeitsgerichte beschäftigt. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hatte über die Urlaubsansprüche einer Arbeitnehmerin zu entscheiden, die mit Corona infiziert war, aber das Glück hatte, keine Symptome zu zeigen. Dennoch musste sie in Quarantäne gehen – vor allem, um andere zu schützen.

Pech für die Erkrankte: Ihr Urlaub war vermiest. Doppeltes Pech: Die kranken Urlaubstage gelten als verbraucht. Der Urlaub kann nicht nachgeholt werden.

So entschied das Landesarbeitsgericht Köln am 13.12.2021 (Az. 2 Sa 488/21). Und genauso urteilte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf am 15.10.2021 in einem ähnlichen Fall (Az. 7 Sa 857/21).