Gesetzliche Krankenversicherung: Liste für offizielles Zweitmeinungsverfahren

Wer gesetzlich krankenversichert ist, hat das Recht von einem zweiten (oder auch einem dritten) Arzt eine Zweitmeinung einzuholen. Darüber hinaus gibt es für bestimmte planbare Eingriffe auch ein »offizielles« Zweitmeinungsverfahren – mit Ärzten, die eigens dafür zertifiziert sind. Die Liste der Eingriffe, für die dieses Zweitmeinungsverfahren vorgesehen ist, wird ständig erweitert.

Inhalt

Information über den Anspruch

Manche Versicherten scheuen sich noch, eine Zweitmeinung einzuholen und andere holen vielleicht eine Zweitmeinung ein, verschweigen dies jedoch dem »Erstbehandler« – etwa, weil sie befürchten, dass dieser das Einholen der zweiten Meinung als Misstrauenserklärung ansehen würde.

Das Einholen einer zweiten Meinung ist medizinischer Standard. Mehr noch: Alle Ärztinnen und Ärzte (»Erstmeiner«) sind verpflichtet, Versicherte über ihren Rechtsanspruch auf eine Zweitmeinung zu informieren, wenn sie die Indikation für einen dieser planbaren Eingriffe stellen. Das ist in § 27b des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) geregelt.

Die Regelung ist wichtig und leider zu wenig bekannt – leider wohl auch bei manchen behandelnden Ärzten. Daher zitieren wir sie hier wörtlich: Absatz 5 lautet: »Der Arzt, der die Indikation für einen Eingriff nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 stellt [also etwa für dem Einsatz eines Herzschrittmachers], muss den Versicherten über das Recht, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einholen zu können, aufklären und ihn auf die Informationsangebote über geeignete Leistungserbringer nach Absatz 4 hinweisen. Die Aufklärung muss mündlich erfolgen; ergänzend kann auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Versicherte in Textform erhält. Der Arzt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Aufklärung in der Regel mindestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff erfolgt.«