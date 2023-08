Berufsunfähigkeit bei Online-Händlern: Paketversand und -annahme muss noch möglich sein

Online-Handel findet vielfach von zu Hause aus statt – oft vom Homeoffice aus oder auch aus der Garage. Das kommt Menschen mit gesundheitlichen Handicaps natürlich entgegen. Doch Pakete anzunehmen und zu verschicken, dazu müssen Betroffene wenigstens in der Lage sein.

Einer Solo-Selbstständigen, über deren Klage das Oberlandesgericht München entschieden hat, war das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich. Dennoch verweigerte ihr Versicherer ihr eine Berufsunfähigkeitsrente. Die Entscheidung des OLG brachte der Klägerin eine Nachzahlung in Höhe von knapp 200.000 Euro, basierend auf einer Berufsunfähigkeitsrente, die anfänglich 2013 knapp 2.900 Euro betrug (OLG München vom 13.10.2022, 25 U 2340/21).

Darum ging es im entschiedenen Fall

Im Fall, über den in München entschieden wurde, war die Versicherte aufgrund einer degenerativen Erkrankung allerdings nicht mehr in der Lage, Pakete mit einem Gewicht von mehr als 7,5 kg anzunehmen, in ihr Lager zu tragen und zu versenden. Ihr Versicherer argumentierte, für diese Aufgaben wende sie ja nur einen eher kleinen Teil ihrer Arbeitszeit auf und zudem könne sie für diese Tätigkeiten Personal einstellen. Somit lehnte der Versicherer die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente ab.