Berufskrankheit: Tätigkeit kann beibehalten bleiben

Berufskrankheiten werden nun leichter anerkannt: Die Aufgabe der schädigenden Tätigkeit wird nicht mehr verlangt.

Zum 1.1.2021 sind wichtige Änderungen des Berufskrankheitenrechts in Kraft getreten.

Insbesondere ist der sogenannte Unterlassungszwang entfallen. Bislang konnten einige Berufskrankheiten nur dann anerkannt werden, wenn die Betroffenen die Tätigkeit, die zu der Erkrankung geführt hat, dauerhaft aufgegeben haben.

Die Unterlassung der ursächlichen Tätigkeit wird seit Anfang 2021 nicht mehr verlangt. Daher wird künftig weit häufiger als bisher ein Leiden als Berufskrankheit anerkannt.

Zwar sahen bisher nur 9 der derzeit 80 anerkannten Berufskrankheiten diesen sogenannten Unterlassungszwang vor. Hierauf entfielen zuletzt jedoch knapp 40 % der angezeigten Berufskrankheiten.

Zahlenmäßig bedeutsam sind hier vor allem die berufsbedingten Hauterkrankungen (BK 5101), aber auch z.B. berufsbedingte Atemwegserkrankungen (BK 4301/4302).

Auch bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule (BK 2108–2110) oder Erkrankungen der Sehnenscheiden (BK 2101) werden nun wegen des Wegfalls des Unterlassungszwangs unter erleichterten Bedingungen als eine Berufskrankheit anerkannt.

Patienten mit Hauterkrankungen profitieren am meisten

Besonders wichtig sind die Rechtsänderungen für die Berufskrankheit 5101 Hauterkrankungen. Hierunter fallen vor allem Hautexzeme.

Diese Krankheiten stehen bei den Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit regelmäßig mit Abstand an erster Stelle. So wurden 2019 den Berufsgenossenschaften 19.883 Verdachtsfälle der BK 5101 gemeldet.

Geht es um die Anerkennung von Berufskrankheiten, rangiert diese Berufskrankheit jedoch ganz weit hinten. Lediglich in 383 Fällen wurde nach der Verdachtsanzeige hier auch eine Berufskrankheit anerkannt.

Die Diskrepanz liegt nicht etwa an der Hartherzigkeit der Gutachter der Berufsgenossenschaft, sondern am bislang geltenden Unterlassungszwang. Da die Betroffenen BK 5101-Fälle bislang ihren Beruf meist nicht aufgegeben haben, sondern weiter als Bäcker, Friseur, Fliesenleger oder in ähnlich gefährdeten Berufen gearbeitet haben, konnte ihr Exzem oder eine andere Hautkrankheit nicht als Berufskrankheit gewertet werden.

Allein bei der BK 5101 ist deshalb künftig jährlich mit mehr als 10.000 neuen Anerkennungsfällen zu rechnen.