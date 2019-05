Firmenwagen: Miete für Garage interessiert das Finanzamt nicht

Garagenkosten mindern nicht den geldwerten Vorteil für einen Firmenwagen, entschied das FG Münster. Andere Kosten sind dagegen abziehbar.

Ein Arbeitnehmer bekam von seinem Arbeitgeber ein Auto gestellt, das er auch privat nutzen durfte. Versteuert wurde der Firmenwagen nach der 1%-Methode. In seiner Steuererklärung machte der Angestellte anteilige Garagenkosten in Höhe von ca. 1.500 Euro geltend, wollte also erreichen, dass er 1.500 Euro weniger versteuern muss, als mit der 1%-Methode errechnet worden waren. Dies lehnte das Finanzamt ab.

Der Angestellte reichte daraufhin eine Bescheinigung seines Arbeitgebers ein, nach der eine mündliche Vereinbarung getroffen worden sei, das Fahrzeug nachts in einer abschließbaren Garage abzustellen.

Doch auch das half ihm leider nicht weiter. Die Richter des FG Münster erklärten, eine Minderung geldwerten Vorteils trete nur ein, wenn der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt zahle oder einzelne nutzungsabhängige Kosten des betrieblichen Pkw trage. Nutzungsabhängige Kosten seien nur solche, die für den Arbeitnehmer notwendig sind, um das Fahrzeug nutzen zu dürfen, etwa Kraftstoffkosten oder Leasingraten. Die Unterbringung in einer Garage sei dagegen für die Inbetriebnahme des Fahrzeugs nicht notwendig. Auch die vorgelegte Arbeitgeberbescheinigung belege nicht, dass die Unterbringung in einer Garage zwingende Voraussetzung für die Überlassung des Fahrzeugs gewesen sei (FG Münster, Urteil vom 14.03.2019, Az. 10 K 2990/17).