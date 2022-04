Mindestlohn 2022: Höherer Mindestlohn ab Oktober 2022?

Die Bundesregierung plant, den Mindestlohn ab Oktober 2022 auf 12 Euro anzuheben. Auch die Verdienstgrenzen beim Minijob und bei Midijobs sollen steigen. Der Bundesrat unterstützt die Pläne.

Um eine Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zum Mindestlohn zu ermöglichen, soll die Minijob-Grenze auf 520 Euro steigen und sich künftig bei weiteren Anhebungen des Mindestlohns »gleitend anpassen«, wie der Bundesrat in einer Mitteilung vom 8.4.2022 schreibt.

Midijobs: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Übergangsbereich

Bei einem Midijob im Niedriglohnbereich sind Beschäftigte zwar versicherungspflichtig in allen Zweigen der Sozialversicherung, müssen aber nur einen reduzierten Beitragsanteil zahlen. Diese sog. Gleitzone zurzeit bei einem monatlichen Arbeitslohn zwischen 450,01 Euro und 1.300 Euro. Damit soll das sprunghafte Ansteigen der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung bei Arbeitslöhnen knapp über der 450-Euro-Verdienstgrenze entschärft werden. Die Beitragsermäßigung gilt dabei nur für den Arbeitnehmeranteil – der Arbeitgeber muss seinen Beitragsanteil an der Sozialversicherung in voller Höhe zahlen.

Damit sich Mehrarbeit für die Beschäftigten lohnt, will die Bundesregierung auch die Höchstgrenze für Midijobs anheben, von derzeit 1.300 Euro auf 1.600 Euro monatlich. Ziel ist es, so die Bundesregierung, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mit geringem Arbeitsentgelt stärker als bisher zu entlasten.