Rente: Corona-Sonderregelung läuft aus – Rentenkürzung droht

[ 15.09.2021, 11:03 Uhr ] Am 26. September haben rund 60.400.000 Stimmberechtigte die Wahl zwischen 47 Parteien. Lange war es nicht mehr so spannend vor einer Bundestagswahl. Welche Partei wie viele Abgeordnetensitze erhalten wird, ist so offen wie selten zuvor. mehr